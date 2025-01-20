Многие водители не обращали внимание: зачем нужна кнопка на ремнях безопасности

Она играет важную роль в обеспечении безопасности водителя и пассажиров.

https://glavred.info/auto/mnogie-voditeli-ne-obrashchali-vnimanie-zachem-nuzhna-knopka-na-remnyah-bezopasnosti-10632257.html Ссылка скопирована

Ремень безопасности в авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему на ремне есть маленькая кнопка

Какую функцию она выполняет

Когда мы садимся в автомобиль, первое, что нужно сделать - пристегнуть ремень безопасности. Однако, сегодня на нем нередко можно встретить маленькую кнопку, которая имеет важную функцию.

Главред решил разобраться, почему на ремне безопасности есть маленький черный круг.

видео дня

Зачем нужна кнопка на ремнях безопасности

Эксперты издания "Твоя машина" отмечают, что данная кнопка служит для предотвращения проскальзывания пряжки в ситуации, когда происходит экстренное торможение.

Этот неприметный элемент играет важную роль в обеспечении безопасности водителя и пассажиров.

По сути, это своего рода ограничитель. Благодаря ему металлическая пряжка ремня всегда находится на одном месте и не сползает вниз. Эта незаметная кнопка облегчает пристегивание ремнем безопасности.

Кроме того, эта система позволяет регулировать длину ремня, чтобы избежать сильного давления на грудь или таз. Таким образом, он обеспечивает запас прочности в диапазоне от 5 до 7 см.

Читайте также:

Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред