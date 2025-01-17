Почему опытные водители всегда снимают шапку за рулем: важный нюанс безопасности

Специалисты советуют в салоне автомобиля снимать громоздкую верхнюю одежду, шапки и шарфы.

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Для чего снимать шапку, когда ведешь машину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Как зимняя одежда влияет на реакцию водителя за рулем

Почему надо снимать куртку и шапку перед тем, как брать руль в руки

Во время вождения автомобиля Главред предупреждает, что плотная зимняя одежда, громоздкая обувь, а особенно головные уборы способны ограничивать движения и создавать риски. Как пишет издание "Автопилот" со ссылкой на результаты тестов, это может влиять на безопасность во время торможения и маневрирования.

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Эксперты отмечают, что опытные водители избегают вождения в шапках, особенно меховых. Такие головные уборы часто ухудшают обзор и приглушают звуки, что мешает вовремя реагировать на ситуацию на дороге.

В результате это может приводить к авариям. Один из примеров - случай водителя, который едва не попал в ДТП из-за ограниченного обзора, созданного шапкой.

Специалисты советуют в салоне автомобиля снимать громоздкую верхнюю одежду, шапки и шарфы. Это улучшит свободу движений и позволит избежать лишних препятствий.

"Управление автомобилем в зимний период требует особого внимания и быстрой реакции. Удобная одежда и обувь - это не прихоть, а важный фактор безопасности на дороге. Не пренебрегайте простыми правилами, ведь от них может зависеть ваша жизнь и жизнь других людей", - говорится в материале.

Кстати, также эксперты объясняли, как завести автомобиль, если разрядился аккумулятор в мороз.

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