Разрядился аккумулятор в мороз: как завести автомобиль - инструкция механика

Главное:
- Что делать, если зимой не заводится машина
- Как действовать, если ваш аккумулятор не выдерживает морозов
Едва ли не самой распространенной причиной неисправностей автомобилей зимой являются зимние морозы. Запуску двигателя в самый неудобный момент обычно мешает разряженный аккумулятор. Известный механик Скотти Килмер рассказал для издания Express, как справиться с этой ситуацией, пишет Главред.
Почему аккумуляторы "садятся" в мороз?
Как объясняет Килмер, низкие температуры значительно влияют на химические процессы внутри аккумулятора, замедляя их.
"Если вы повернете ключ, и он прозвучит "щелкните, щелкните", запустите его. Все батареи в современных автомобилях немного разряжаются во время простоя, но если вы получите маленькую "прыжковую коробку", как эта, его очень легко запустить", - рассказал эксперт.
Однако даже если батарея способна работать более 10 лет, в холодную погоду ее эффективность падает.
Особенно это касается автомобилей с современными компьютерными системами, которые могут потреблять энергию даже в нерабочем состоянии.
"Если у транспортного средства разряжен аккумулятор, водителю, вероятно, придется запустить двигатель, подключив его к аккумулятору исправного транспортного средства, чтобы получить питание. Водители, которые не имеют другого транспортного средства, также могут приобрести блок зарядки батареи, который добавляет энергию от сети в течение нескольких часов или с помощью более быстрого, но более дорогого аккумулятора", - посоветовал специалист.
Как запустить двигатель?
Эксперт советует водителям использовать жидкости для стартера - специальную легковоспламеняющуюся смесь, которая помогает запустить двигатель в условиях низких температур.
Вот, как это сделать правильно:
- Найдите расположение воздушного фильтра в вашем автомобиле.
- Распылите немного жидкости для стартера на фильтр с расстояния около 20 см.
- Попробуйте запустить двигатель.
Также существует один интересный автолайфхак с TikTok от холодов - как завести авто с разряженным аккумулятором.
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