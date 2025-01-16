Спасет от неприятностей: почему нельзя оставлять крышку унитаза открытой

Эксперты объяснили, что закрывать крышку унитаза полезно для всех жителей дома.

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Эксперты объяснили, как закрытая крышка унитаза спасает от бактерий и инфекций / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как избежать распространения инфекций в ванной

Почему надо закрывать крышку унитаза

Закрывать крышку унитаза, как оказывается, надо не только для эстетики. Как объясняет Главред со ссылкой на ТСН, речь идет о гигиене и безопасности.

Небрежное отношение к этому простому действию может привести к ряду проблем:

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Неприятный запах. Открытая крышка позволяет запахам распространяться по всему дому, создавая дискомфорт жильцам.

Открытая крышка позволяет запахам распространяться по всему дому, создавая дискомфорт жильцам. Распространение бактерий. При смывании с открытой крышкой микроскопические капли, содержащие бактерии, разлетаются в воздухе, оседая на поверхностях и создавая риск заболеваний.

При смывании с открытой крышкой микроскопические капли, содержащие бактерии, разлетаются в воздухе, оседая на поверхностях и создавая риск заболеваний. Риск опасных инфекций. Открытый унитаз, особенно в общественных туалетах, способствует распространению инфекций, несмотря на гигиенические процедуры, такие как мытье рук.

Открытый унитаз, особенно в общественных туалетах, способствует распространению инфекций, несмотря на гигиенические процедуры, такие как мытье рук. Появление грызунов. Крысы могут проникнуть в дом через канализацию. Закрытая крышка унитаза станет препятствием для их появления.

Соблюдение этого простого правила поможет поддерживать чистоту, избегать неприятных запахов и сохранять здоровье.

Кстати, также рассказываем, почему унитазы обычно именно белого цвета.

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Почему течет вода в унитазе? Чаще всего вода в унитазе течет из-за проблем с прокладкой внутри бачка - под арматурой или клапаном набора воды, который не держит ее уровень. Проблема решается заменой прокладки, арматуры или клапана.

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