Спасет от неприятностей: почему нельзя оставлять крышку унитаза открытой

Эксперты объяснили, что закрывать крышку унитаза полезно для всех жителей дома.
Главное:
- Как избежать распространения инфекций в ванной
- Почему надо закрывать крышку унитаза
Закрывать крышку унитаза, как оказывается, надо не только для эстетики. Как объясняет Главред со ссылкой на ТСН, речь идет о гигиене и безопасности.
Небрежное отношение к этому простому действию может привести к ряду проблем:
видео дня
- Неприятный запах. Открытая крышка позволяет запахам распространяться по всему дому, создавая дискомфорт жильцам.
- Распространение бактерий. При смывании с открытой крышкой микроскопические капли, содержащие бактерии, разлетаются в воздухе, оседая на поверхностях и создавая риск заболеваний.
- Риск опасных инфекций. Открытый унитаз, особенно в общественных туалетах, способствует распространению инфекций, несмотря на гигиенические процедуры, такие как мытье рук.
- Появление грызунов. Крысы могут проникнуть в дом через канализацию. Закрытая крышка унитаза станет препятствием для их появления.
Соблюдение этого простого правила поможет поддерживать чистоту, избегать неприятных запахов и сохранять здоровье.
Кстати, также рассказываем, почему унитазы обычно именно белого цвета.
Больше интересных новостей для уюта дома:
- Можно ли дважды кипятить воду в чайнике: эксперты дали окончательный ответ
- Не все знают: сколько можно держать мокрую одежду в стиралке - точное время
- Смеситель, как настоящая редкость: почему у британцев аж два крана в ванной
Почему течет вода в унитазе?
Чаще всего вода в унитазе течет из-за проблем с прокладкой внутри бачка - под арматурой или клапаном набора воды, который не держит ее уровень. Проблема решается заменой прокладки, арматуры или клапана.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред