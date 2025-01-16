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Почему унитазы обычно именно белого цвета: об этом не догадывается почти никто

Даяна Швец
16 января 2025, 14:57
245
Белые унитазы создают ощущение свежести и порядка, что положительно влияет на комфорт людей.
унитаз
Почему унитазы в наших ваннах белого цвета / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Почему белые унитазы всегда в тренде
  • Как белые унитазы сочетают простоту, гигиену и универсальность

Унитаз белого цвета давно стал классикой санузлов наших домов. Любители неординарных дизайнов, конечно, могут поспорить, а один из президентов Украины вообще прославился золотым "троном", но именно белые унитазы стали символом чистоты. Однако, как объясняют эксперты издания Live Science, мало кто догадывался, почему его изготавливают именно белого цвета.

Благодаря гигиеническим свойствам белого цвета, любые пятна или загрязнения легко заметить, что стимулирует регулярную уборку. В общественных местах этот фактор становится критически важным, пишет Главред

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1. Надежные материалы

Основной материал для изготовления унитазов - это фарфор или сантехнический фарфор. Естественный белый цвет материала образуется во время высокотемпературной обработки. Поверхность обычно покрывается специальной эмалью, которая придает блеск, защищает от впитывания запахов и обеспечивает легкость очистки.

Как отмыть плитку в ванной инфографика
Как отмыть плитку в ванной - инфографика / Главред

Изготовление белого унитаза обходится дешевле, чем цветных моделей, поскольку не требует дополнительных красок или сложных производственных процессов. А универсальный белый вид гармонично сочетается с другими элементами ванной комнаты.

2. Белый цвет, как украшение в дизайне

Белый унитаз идеально подходит для небольших ванных комнат, ведь визуально увеличивает пространство и добавляет помещению яркости. Благодаря универсальности цвета, унитазы вписываются в любой стиль - от минимализма до ретро.

Даже спустя годы они остаются актуальными, несмотря на смену модных тенденций.

"Белые унитазы дешевле в производстве, их легче чистить, а еще они имеют приятный бонус: визуально делают вашу ванную комнату немного больше, чем она есть на самом деле. Они остаются популярными благодаря своей гигиеничности, доступности в производстве и универсальному дизайну", - подытожили эксперты.

К слову, недавно также рассказывалось, что категорически нельзя смывать в унитаз.

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Откуда берется ржавчина в унитазе?

Ржавчина на стенках унитаза появляется из-за того, что в водопроводной воде очень большое содержание железа. Чтобы решить проблему, нужно ставить специальные капсулы или таблетки, они меняют химический состав жидкости, пишут специалисты Клининг центр.

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