Тратиться на химчистку не придется: как легко почистить мех дома

Уход за мехом в домашних условиях может быть не менее эффективным, чем профессиональная химчистка.

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Как правильно чистить мех / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как удалить пятна с меха

Какие есть лайфхаки для светлых и темных вещей

Темные или желтые пятна на натуральном меху могут превратиться в катастрофу, поскольку этот деликатный материал легко повредить во время чистки.

Чтобы меховая одежда сохраняла свой вид и служила дольше, ее нужно регулярно очищать, учитывая особенности материала, пишет Главред со ссылкой на Moyo.

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Как правильно чистить мех дома?

Уход за мехом в домашних условиях может быть не менее эффективным, чем профессиональная химчистка. Однако важно соблюдать несколько основных правил, чтобы не повредить материал.

Есть два основных способа чистки:

Сухой способ. Он предполагает использование сыпучих материалов, которые поглощают грязь, например, отруби, тальк, крупы или песок. Средство нужно аккуратно втереть в загрязненный участок меха, после чего стряхнуть остатки и расчесать ворс.

Он предполагает использование сыпучих материалов, которые поглощают грязь, например, отруби, тальк, крупы или песок. Средство нужно аккуратно втереть в загрязненный участок меха, после чего стряхнуть остатки и расчесать ворс. Влажный способ. Этот метод подходит для удаления пятен и устранения желтизны. Используйте увлажненную губку или ткань, действуя очень осторожно, чтобы не намочить основу меха. Для светлого меха можно применить раствор из ложки перекиси водорода на 200 мл воды. Распределите смесь ватным спонжем, дайте высохнуть и прочешите ворс.

Средство от пятен на одежде / Инфографика Главред

Светлый мех, который пожелтел со временем, также можно очистить шампунем для животных. Взбейте густую пену, нанесите ее на мех, оставьте на 10-15 минут, а затем удалите мягкой губкой.

Как удалить пятна с меха?

Темные пятна на меху можно убрать с помощью бензина, смешанного со стиральным порошком без энзимов или крахмалом. Эту смесь нужно нанести на пятно, оставить на несколько минут, а затем смыть влажной губкой. Этот метод эффективен для темного меха, но может оставить желтизну на светлом.

Для белого меха лучше использовать спирт или ацетон, смешанный с содой или крахмалом. Такие средства эффективно удаляют пятна, не повреждая цвет материала.

Также существует чудодейственный способ, как почистить диван содой. Отмыть его от пятен и загрязнений можно не только профессиональными средствами.

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