Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тратиться на химчистку не придется: как легко почистить мех дома

Даяна Швец
9 января 2025, 02:00
3
Уход за мехом в домашних условиях может быть не менее эффективным, чем профессиональная химчистка.
мех
Как правильно чистить мех / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

  • Как удалить пятна с меха
  • Какие есть лайфхаки для светлых и темных вещей

Темные или желтые пятна на натуральном меху могут превратиться в катастрофу, поскольку этот деликатный материал легко повредить во время чистки.

Чтобы меховая одежда сохраняла свой вид и служила дольше, ее нужно регулярно очищать, учитывая особенности материала, пишет Главред со ссылкой на Moyo.

видео дня

Как правильно чистить мех дома?

Уход за мехом в домашних условиях может быть не менее эффективным, чем профессиональная химчистка. Однако важно соблюдать несколько основных правил, чтобы не повредить материал.

Есть два основных способа чистки:

  • Сухой способ. Он предполагает использование сыпучих материалов, которые поглощают грязь, например, отруби, тальк, крупы или песок. Средство нужно аккуратно втереть в загрязненный участок меха, после чего стряхнуть остатки и расчесать ворс.
  • Влажный способ. Этот метод подходит для удаления пятен и устранения желтизны. Используйте увлажненную губку или ткань, действуя очень осторожно, чтобы не намочить основу меха. Для светлого меха можно применить раствор из ложки перекиси водорода на 200 мл воды. Распределите смесь ватным спонжем, дайте высохнуть и прочешите ворс.
Средство от пятен на одежде инфографика
Средство от пятен на одежде / Инфографика Главред

Светлый мех, который пожелтел со временем, также можно очистить шампунем для животных. Взбейте густую пену, нанесите ее на мех, оставьте на 10-15 минут, а затем удалите мягкой губкой.

Как удалить пятна с меха?

Темные пятна на меху можно убрать с помощью бензина, смешанного со стиральным порошком без энзимов или крахмалом. Эту смесь нужно нанести на пятно, оставить на несколько минут, а затем смыть влажной губкой. Этот метод эффективен для темного меха, но может оставить желтизну на светлом.

Для белого меха лучше использовать спирт или ацетон, смешанный с содой или крахмалом. Такие средства эффективно удаляют пятна, не повреждая цвет материала.

Также существует чудодейственный способ, как почистить диван содой. Отмыть его от пятен и загрязнений можно не только профессиональными средствами.

Больше интересных лайфхаков:

Что такое Moyо?

Moyo - это украинский интернет-магазин, который специализируется на продаже электроники, бытовой техники, гаджетов, товаров для дома, а также других товаров для повседневного использования. Кроме основной коммерческой деятельности, ресурс предлагает полезные статьи, обзоры и советы для потребителей.

На страницах блога Moyo публикуются материалы, которые помогают пользователям в выборе, использовании или уходе за техникой, одеждой и другими товарами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

бензин порошок шуба сода шампунь лайфхак уборка
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Оккупанты готовятся штурмовать важный населенный пункт: СМИ узнали детали

Оккупанты готовятся штурмовать важный населенный пункт: СМИ узнали детали

02:15Украина
Чего ждать от армии Путина в 2025 году: в ГУР сделали прогноз

Чего ждать от армии Путина в 2025 году: в ГУР сделали прогноз

01:12Украина
РФ сознательно ударила по людям: в Запорожье возросло количество пострадавших

РФ сознательно ударила по людям: в Запорожье возросло количество пострадавших

23:14Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 9 января: Овнам - хорошая новость, Рыбам - исполнение мечты

Гороскоп на сегодня 9 января: Овнам - хорошая новость, Рыбам - исполнение мечты

Почему никогда нельзя бросать лимон в горячий чай: простое объяснение

Почему никогда нельзя бросать лимон в горячий чай: простое объяснение

Карта Deep State онлайн за 8 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 января: что происходит на фронте (обновляется)

Чем отличаются 2 девушки: только гений найдет ответ за 25 секунд

Чем отличаются 2 девушки: только гений найдет ответ за 25 секунд

Гороскоп на 2025-й: Стрельцов ждет год важных решений и событий

Гороскоп на 2025-й: Стрельцов ждет год важных решений и событий

Последние новости

03:31

Как избавиться от пятен и налета на зеркале: лайфхак с зубной пастой

02:30

Зимних шин недостаточно: как безопасно ездить в гололед - важные советы

02:15

Оккупанты готовятся штурмовать важный населенный пункт: СМИ узнали детали

02:00

Тратиться на химчистку не придется: как легко почистить мех дома

01:41

Известная ведущая жестко ответила, почему "мир не любит" Меган Маркл

Соглашение США и Саудовской Аравии способно выдворить РФ с нефтяного рынка - РябцевСоглашение США и Саудовской Аравии способно выдворить РФ с нефтяного рынка - Рябцев
01:30

38-летний "Эдвард Каллен" женился на матери своей единственной дочери - СМИ

01:19

В жизнь ворвутся проблемы: что ни в коем случае нельзя делать 9 января - приметы

01:12

Чего ждать от армии Путина в 2025 году: в ГУР сделали прогноз

00:21

Словакия отправляет делегацию в Москву: посольство Украины резко отреагировало

Реклама
08 января, среда
23:51

Вирастюк окончательно развелся со второй женой и высказался про третий брак

23:29

Муж пропагандистки Симоньян пережил клиническую смерть и находится в коме

23:16

Жена-беглянка Игоря Николаева попыталась спрять свой живот на пляже в ДубаеВидео

23:14

РФ сознательно ударила по людям: в Запорожье возросло количество пострадавшихФото

22:11

Завершить войну за 100 дней: у Трампа раскрыли планы по Украине

22:00

Зеленский ответил Трампу и трагедия в Запорожье: главные новости Украины (дайджест)

21:52

"Считал себя супер-самцом": подруга Седоковой рассказала про измены Тиммы

21:43

Сорвут джекпот удачи в первые шесть месяцев 2025: названы ТОП-3 знаков зодиака

21:38

Конец войны в Украине: Блинкен рассказал, каким будет мирное соглашение Трампа

21:35

На фронте погиб победитель шоу "Танцуют все"Видео

21:20

Можно ли дважды кипятить воду в чайнике: эксперты дали окончательный ответ

Реклама
21:09

Энергетический кризис в Молдове: Зеленский заявил о готовности Украины помочь

21:08

Заявление Трампа об Украине и НАТО: в МИД выступили с важной инициативой

20:57

Не только престиж или элемент дизайна: почему в СССР на стены вешали ковры

20:40

Остановка транзита газа "недопустима": в МИД Венгрии пригрозили Украине

20:32

Экономия не исправит ситуацию: какую одежду нельзя покупать в секонд-хенде

20:30

"Решение уже принято": эксперт объяснил слова Трампа о вступлении Украины в НАТО

20:18

На концерт Земфиры в Дубае не пускали с флагами и запретили "высказывания"Видео

20:06

Антикварный комод с сюрпризом: женщина была ошеломлена - что она там нашла

19:58

Как добиться перелома в войне: у Зеленского назвали сценарий

19:52

"Это маловероятно": нардеп сделал заявление о демобилизации военных

19:41

Влупит +14 градусов: в каких областях ожидаются осадки

19:31

Следит за домом и воспитывает детей: зачем женщина отрастила ногти длиной 1,2 м

19:31

Знают не все водители: инструктор раскрыла "золотое правило" переключения передачВидео

19:17

"Разносится все дальше и дальше": Ступка стал очевидцем пожара в Лос-Анджелесе

19:10

Новое заявление Трампа всколыхнуло весь мирмнение

19:03

"Съедают" деньги и энергию: какие приборы стоит выключать после пользования

19:02

Учения армии Лукашенко у границ: в Украине сделали заявление

18:49

Будет таять во рту: рецепт вкусного запеченного сала с фруктами

18:49

"Нас там не видели": Зеленский ответил Трампу на заявление о вступлении Украины в НАТО

18:27

IQ-тест для самых умных: найдите автомобиль в магазине за 5 секунд

Реклама
18:25

Макрон нарвался на критику: французские депутаты осудили заявление об Украине

18:13

В России ввели режим чрезвычайной ситуации из-за удара Украины: что известно

18:03

В Украине резко подорожал автогаз: названы причины

17:52

Удар РФ по Запорожью: количество погибших возросло до 13 человек - Зеленский

17:44

Трамп и Шольц планируют встретиться с Путиным: стала известна тема переговоров

17:33

США "нацелятся" на Канаду и Гренландию: раскрыта неожиданная цель Трампа

17:16

Ближайший "Рамштайн" может стать последним: заявление министра обороны Польши

17:05

Чем отличаются 2 девушки: только гений найдет ответ за 25 секунд

16:55

Есть у каждого: как прочистить засор при помощи двух ингредиентов

16:55

Действительно ли в Африку: ученые разгадали, куда улетают птицы - помог аист

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять