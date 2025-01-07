Если дома нет порошка: какими подручными средствами можно постирать вещи

Главное:
- Сколько пищевой соды надо засыпать в барабан машинки
- При какой температуре должна проходить стирка, если использовать горчичный порошок
Иногда бывает так, что надо срочно постирать вещи в машинке, однако, как назло, дома не находится стирального порошка. Однако расстраиваться не стоит, ведь существуют другие интересные, и главное, экологические альтернативы.
Эксперты назвали натуральные средства, которые всегда под рукой. Они не только эффективно заменят стиральный порошок, но и не навредят вашей стиральной машине, пишет Главред со ссылкой на ТСН.
Что можно использовать вместо порошка?
- Пищевая сода. Этот универсальный продукт прекрасно справляется с жирными пятнами, желтизной и серостью вещей. Сода также устраняет неприятный запах и является абсолютно безопасной для любых типов тканей и стиральной машинки. Для легкого аромата добавьте несколько капель эфирного масла. Оптимальное количество для стирки - 50-60 граммов, которые следует засыпать прямо в барабан.
- Горчица Горчичный порошок идеально подходит для стирки шерстяных и шелковых вещей. Он эффективно удаляет пятна, придавая белью мягкость и свежий запах. Для стирки в машинке используйте 50 граммов порошка, засыпав его на вещи в барабане. Обратите внимание, что стирка должна проходить при температуре до 40°C.
- Лимонный сок. Свежий лимонный сок прекрасно отбеливает ткани и придает вещам свежий аромат. Для приготовления средства разбавьте сок 1-2 лимонов тремя стаканами теплой воды и залейте в отсек для порошка. Однако используйте только натуральный сок, ведь магазинный может оставить пятна. При необходимости его можно заменить лимонной кислотой.
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Сколько порошка сыпать в стиралку
Стандартный норматив при стирке белья - 1 столовая ложка порошка на килограмм сухого белья. Поэтому, если ваша машина рассчитана на 5 килограммов сухого белья, но вы загружаете ее только наполовину, 2-3 ложек будет вполне достаточно.
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