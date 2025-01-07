Если дома нет порошка: какими подручными средствами можно постирать вещи

Эксперты объяснили, какими экологическими средствами можно стирать вещи без химии и вреда для тканей.

https://glavred.info/life/esli-doma-net-poroshka-kakimi-podruchnymi-sredstvami-mozhno-postirat-veshchi-10627928.html Ссылка скопирована

Природные альтернативы для стирки / ua.depositphotos.com

Главное:

Сколько пищевой соды надо засыпать в барабан машинки

При какой температуре должна проходить стирка, если использовать горчичный порошок

Иногда бывает так, что надо срочно постирать вещи в машинке, однако, как назло, дома не находится стирального порошка. Однако расстраиваться не стоит, ведь существуют другие интересные, и главное, экологические альтернативы.

Эксперты назвали натуральные средства, которые всегда под рукой. Они не только эффективно заменят стиральный порошок, но и не навредят вашей стиральной машине, пишет Главред со ссылкой на ТСН.

видео дня

Что можно использовать вместо порошка?

Пищевая сода. Этот универсальный продукт прекрасно справляется с жирными пятнами, желтизной и серостью вещей. Сода также устраняет неприятный запах и является абсолютно безопасной для любых типов тканей и стиральной машинки. Для легкого аромата добавьте несколько капель эфирного масла. Оптимальное количество для стирки - 50-60 граммов, которые следует засыпать прямо в барабан.

Этот универсальный продукт прекрасно справляется с жирными пятнами, желтизной и серостью вещей. Сода также устраняет неприятный запах и является абсолютно безопасной для любых типов тканей и стиральной машинки. Для легкого аромата добавьте несколько капель эфирного масла. Оптимальное количество для стирки - 50-60 граммов, которые следует засыпать прямо в барабан. Горчица Горчичный порошок идеально подходит для стирки шерстяных и шелковых вещей. Он эффективно удаляет пятна, придавая белью мягкость и свежий запах. Для стирки в машинке используйте 50 граммов порошка, засыпав его на вещи в барабане. Обратите внимание, что стирка должна проходить при температуре до 40°C.

Горчичный порошок идеально подходит для стирки шерстяных и шелковых вещей. Он эффективно удаляет пятна, придавая белью мягкость и свежий запах. Для стирки в машинке используйте 50 граммов порошка, засыпав его на вещи в барабане. Обратите внимание, что стирка должна проходить при температуре до 40°C. Лимонный сок. Свежий лимонный сок прекрасно отбеливает ткани и придает вещам свежий аромат. Для приготовления средства разбавьте сок 1-2 лимонов тремя стаканами теплой воды и залейте в отсек для порошка. Однако используйте только натуральный сок, ведь магазинный может оставить пятна. При необходимости его можно заменить лимонной кислотой.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине - инфографика / Главред

Кстати, также ранее рассказывалось, почему капсулы для стирки не растворяются. Существует несколько секретов, которые помогут избежать ошибок при их использовании и достичь идеальной чистоты.

Больше интересных новостей о стирке:

Сколько порошка сыпать в стиралку Стандартный норматив при стирке белья - 1 столовая ложка порошка на килограмм сухого белья. Поэтому, если ваша машина рассчитана на 5 килограммов сухого белья, но вы загружаете ее только наполовину, 2-3 ложек будет вполне достаточно.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред