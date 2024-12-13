Большинство не догадывается: почему после стирки на одежде появляются жирные пятна

Эксперты рекомендуют удалять жирные пятна с одежды сразу после того, как достали белье из барабана машинки.

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Как удалить жирные пятна на одежде / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

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Почему после стирки на одежде появляются пятна

Как удалить жирные пятна с ткани

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой появления жирных пятен на одежде после стирки. Загрязнение белья не всегда является следствием поломки бытовой техники. Главред исследовал, почему на только что выстиранных вещах появляется грязь.

На портале Express.co.uk предполагают, что жирные пятна могут появляться на одежде из-за избытка стирального средства. Также ароматный ополаскиватель может оставить неприятный след на любимом свитере или спортивном костюме.

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Пользователи в Сети пишут, что в стиральной машинке со временем накапливается порошок и ополаскиватель. Чтобы жирные пятна не беспокоили, стоит запустить цикл очистки без одежды.

Некоторые считают, что жирные пятна могут возникать из-за сушилок, на которых могут накапливаться частицы жира или пыли. Еще одной теорией является бальзам для губ. Ведь уходовая косметика содержит в себе различные масла, которые будут оставлять жирные пятна после стирки.

В любом случае, эксперты рекомендуют удалять жирные пятна с одежды сразу после того, как достали белье из барабана машинки.

Чтобы "попрощаться" с пятнами, следует постирать, например, любимый свитер повторно без моющего средства или кондиционера, добавив 2 стакана белого уксуса. Далее нужно забросить в стиральную машинку и включить полный цикл стирки и полоскания, после чего пятна должны исчезнуть.

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