Как удалить желтые пятна на подушках: способ, о котором мало кто знает

Вы узнаете:
- Почему на подушках появляются пятна
- Какими средствами их можно удалить
Большинство желтых пятен на подушках появляются из-за пота, сна с мокрыми волосами, использования увлажняющих кремов, лосьонов, сывороток и натуральных масел.
Как пишет Главред со ссылкой на express.co.uk, удаление желтых пятен с подушек обычно предполагает точечную обработку. И для этого можно использовать несколько средств.
Как удалить желтые пятна с подушки
В частности, миссис Хинч, которая является экспертом в сфере уборки сообщила, что для очистки подушек можно использовать обычные таблетки для посудомоечной машины.
Их можно замочить в воде и точечно протереть грязные участки, или, если ваши подушки можно стирать в стиральной машине, положите таблетку вместе с бельем в стиралку.
Таблетки для посудомоечной машины содержат поверхностно-активные вещества, отбеливатель и энзимы, которые помогают смывать жир, растворять пищу и расщеплять участки химических структур, вызывающих окраску.
Также для точечной чистки подушек можно использовать лимонный сок, соду и уксус.
Как удалить пятна на подушке лимонным соком
Лимонный сок действует на ткань как натуральное отбеливающее средство, поэтому легко справится с желтыми пятнами на подушках. Для приготовления раствора надо взять теплую воду и сок лимона в пропорции 2:1, нанести эту смесь на пятно. Оставить на несколько минут и вытереть влажной губкой обработанное место.
Как удалить пятна на подушке содой
Пищевая сода и уксус - это идеальная смесь для удаления желтых пятен и устранения неприятного запаха с подушек. Сода действует как моющее средство и антисептик, а уксус устраняет неприятный запах. К тому же, этот метод безопасен для любых тканей. Сначала на пятно стоит налить немного уксуса и подождать, пока он хорошо пропитается. Затем следует смешать еще немного уксуса с содой в пропорции 1:1 до пастообразной консистенции. Далее следует натереть каждое пятно этой смесью и подождать 5-10 минут, затем удалить соду с помощью влажной губки.
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