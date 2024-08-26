Старые подушки можно 'спасти': эксперт поделилась гениальным трюком

Существует простой, но бюджетный совет, который поможет вам избежать расходов на покупку новых подушек. Об этом пишет Ехргеѕѕ.co.uk.
Как сделать подушку мягкой
По словам издания, Рианнон Мастерс, дизайнер интерьера и руководитель бренда, объяснила, какой трюк даст вашим старым и комковатым подушкам новую жизнь.
"Этот трюк очень прост и доступен, и он может просто изменить ваш сон. Все, что вам нужно, это теннисный мяч и носок - вот и все!", - сказала она.
Эксперт рассказывает, что мячик нужно положить в любой старый носок и завязать сверху узлом.
"Все, что вам нужно сделать, это забросить его в сушильную машину вместе с любыми подушками и поставить на обычный цикл на средний уровень нагрева. Мячик будет отскакивать внутри барабана и, по сути, выбьет комочки из вашей подушки, возвращая ей прежнюю мягкость", - добавила она.
Как ухаживать за подушками, чтобы они оставались мягкими
- Ежедневное взбивание. Чтобы поддерживать подушки в состоянии, подобном роскошным гостиничным подушкам, очень важно взбивать их ежедневно. Хотя это может показаться дополнительной задачей, вы можете легко вписать его в свою ежедневную утреннюю рутину, когда заправляете кровать. Просто возьмитесь за обе стороны подушки и поочередно сжимайте и отпускайте её, затем переверните и повторите процесс с другой стороны.
- Вращение подушек. Если вы используете несколько подушек на своей кровати, регулярное их вращение и смена стороны, на которой вы спите, может помочь сохранить их мягкость. Если делать это несколько раз в месяц, давление на каждую подушку равномерно распределится, уменьшится износ наполнителя и продлится срок их службы.
- Выбирайте подушки с шерстяным наполнителем. Подушки с пуховым или синтетическим наполнителем со временем могут сбиваться в комки из-за влаги от пота. Лучшим решением может быть выбор подушек, наполненных натуральными волокнами, такими как мериносовая шерсть. Естественная способность шерсти регулировать температуру помогает поддерживать комфорт, оставаясь прохладной, когда тепло, и теплой, когда холодно.
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