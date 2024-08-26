Старые подушки можно 'спасти': эксперт поделилась гениальным трюком

Эксперт поделилась безотказным методом, который вернет подушке мягкость и сэкономит ваши средства.

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Как восстановить старые подушки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Существует простой, но бюджетный совет, который поможет вам избежать расходов на покупку новых подушек. Об этом пишет Ехргеѕѕ.co.uk.

Как сделать подушку мягкой

По словам издания, Рианнон Мастерс, дизайнер интерьера и руководитель бренда, объяснила, какой трюк даст вашим старым и комковатым подушкам новую жизнь.

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"Этот трюк очень прост и доступен, и он может просто изменить ваш сон. Все, что вам нужно, это теннисный мяч и носок - вот и все!", - сказала она.

Эксперт рассказывает, что мячик нужно положить в любой старый носок и завязать сверху узлом.

"Все, что вам нужно сделать, это забросить его в сушильную машину вместе с любыми подушками и поставить на обычный цикл на средний уровень нагрева. Мячик будет отскакивать внутри барабана и, по сути, выбьет комочки из вашей подушки, возвращая ей прежнюю мягкость", - добавила она.

Как ухаживать за подушками, чтобы они оставались мягкими

Ежедневное взбивание. Чтобы поддерживать подушки в состоянии, подобном роскошным гостиничным подушкам, очень важно взбивать их ежедневно. Хотя это может показаться дополнительной задачей, вы можете легко вписать его в свою ежедневную утреннюю рутину, когда заправляете кровать. Просто возьмитесь за обе стороны подушки и поочередно сжимайте и отпускайте её, затем переверните и повторите процесс с другой стороны.

Чтобы поддерживать подушки в состоянии, подобном роскошным гостиничным подушкам, очень важно взбивать их ежедневно. Хотя это может показаться дополнительной задачей, вы можете легко вписать его в свою ежедневную утреннюю рутину, когда заправляете кровать. Просто возьмитесь за обе стороны подушки и поочередно сжимайте и отпускайте её, затем переверните и повторите процесс с другой стороны. Вращение подушек. Если вы используете несколько подушек на своей кровати, регулярное их вращение и смена стороны, на которой вы спите, может помочь сохранить их мягкость. Если делать это несколько раз в месяц, давление на каждую подушку равномерно распределится, уменьшится износ наполнителя и продлится срок их службы.

Если вы используете несколько подушек на своей кровати, регулярное их вращение и смена стороны, на которой вы спите, может помочь сохранить их мягкость. Если делать это несколько раз в месяц, давление на каждую подушку равномерно распределится, уменьшится износ наполнителя и продлится срок их службы. Выбирайте подушки с шерстяным наполнителем. Подушки с пуховым или синтетическим наполнителем со временем могут сбиваться в комки из-за влаги от пота. Лучшим решением может быть выбор подушек, наполненных натуральными волокнами, такими как мериносовая шерсть. Естественная способность шерсти регулировать температуру помогает поддерживать комфорт, оставаясь прохладной, когда тепло, и теплой, когда холодно.

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