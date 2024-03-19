Почему нельзя спать лицом в подушку: чем это грозит человеку

Существует одна очень распространенная поза для сна, которой следует избегать любой ценой.

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Почему нельзя спать лицом в подушку / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

После тяжелого рабочего дня, падая в кровать, люди засыпают, но не задумываются в какой позе для сна. Большинство людей любят спать лицом вниз, к подушке, однако не все знают, чем это может угрожать здоровью человека.

Существует одна очень распространенная поза для сна, которой следует избегать любой ценой, независимо от того, насколько комфортной и удобной она кажется, передает Mirror.

Существуют распространенные положения для сна:

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плод (свернувшись клубочком на боку),

бревно (руки и ноги вытянуты на боку),

солдат (лежа на спине с руками по бокам),

морская звезда (на спине с руками, вытянутыми над головой),

свободное падение.

"Люди, спящие в свободном падении, плывут на животе, наклонив голову набок и обхватив подушку руками. Тем, кто предпочитает эту позу для сна, стоит быть осторожным", - считает эксперт по сну Лиза Артис.

"Хорошо спать на спине или на боку, но мы рекомендуем избегать спать на животе, поскольку это создает большую нагрузку на вашу шею. Поскольку она постоянно скручивается в течение ночи", - подчеркнула она.

Итак, если вы просыпаетесь с болями в шее после того, как якобы хорошо выспались, возможно, пришло время пересмотреть свою позу для сна.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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