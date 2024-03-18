К чему снится падение и полет: ответ удивит

Эксперт по сновидениям рассказала значение некоторых самых распространенных снов: от полета до погони за вами.

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Что означают сны / коллаж: Главред, фото: pexels

Обычно не все люди обращают внимание на свои сны, но эксперты по сновидениям объяснили на какие сны необходимо обращать внимание.

Наши подсознательные приключения во сне часто попадают в ряд очень распространенных категорий, которые могут успокоить тех, кто подавлен любыми страшными снами и их значением.

Эксперты по сну в BedKingdom поделились своей мудростью относительно значений, которые можно найти в своих снах и почему они вполне могут быть уместными из-за ваших волнений, пишет Mirror.

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Падение

Один из самых страшных снов - падение. Вам может показаться, что вы действительно падаете на землю с глухим стуком, однако после этого вы просыпаетесь в своей удобной кровати, с облегчением и смущением одновременно.

"Толкования этого типа сновидений сосредоточены вокруг чувства страха и уязвимости. Падение во сне также может указывать на чувство беспомощности и подавленности. Также возможно, что сон о падении можно рассматривать как предупреждение от вашего подсознания быть осторожным. Если ситуация вызывает потерю контроля, это можно перевести, как падение во время сна", - пояснили эксперты.

Преследование или бегство

Сны в которых вы убегаете от кого-то, или непрерывно бежите, может иметь очень тревожный смысл. Вероятно, что наяву вы чувствуете себя очень истощенным человеком.

"Чувство стресса и тревоги является основной причиной преследования во сне. Если кто-то чувствует угрозу наяву, это также может привести к снам о преследовании и побеге. Иногда эти сны могут быть следствием чувства гнева и воспринимаются как предупреждение, чтобы остерегаться возможных угроз", - пояснили специалисты.

Потеря зубов

Особый ужас для тех, кто ненавидит стоматологов, увидеть во сне, как выпадают зубы. Это очень распространенное явление и это связано с чувством незащищенности, которое мучает многих из нас.

"Сон о выпадении зубов обычно связан с ощущением непривлекательности или негативными мыслями о своем имидже. Борьба с общением также может быть причиной таких снов, поскольку выпадение зубов может затруднить разговор. Отсутствие уверенности также может вызвать этот тип снов", - выяснили эксперты.

Быть голым

Сон, в котором вы голые, может свидетельствовать о том, что вы сейчас чувствуете себя немного уязвимым.

"Сны о том, чтобы быть обнаженными в общественных местах, например в школе или на работе, обычно вызваны чувством обнаженности, также могут быть вызваны ощущением обвинения со стороны кого-то. Однако иногда сны о том, чтобы быть обнаженными, могут означать, что человеку комфортно быть тем, кем он есть", - пояснили специалисты.

Полет

Многим хотелось бы взлететь над облаками, но мечты о полете могут быть довольно тревожными и иметь много интригующих значений.

"Способность летать ассоциируется со свободой. Однако, если вам трудно или не удается летать во сне, это может означать отсутствие уверенности. Если кто-то другой во сне, попытка взлететь может указывать на то, что он сдерживает вас и мешает двигаться дальше с вашими планами в жизни", - считает команда экспертов.

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