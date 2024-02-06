Можно ли надевать носки на ночь: к чему приведет такой сон

Главред расскажет, почему нельзя спать в носках и на что влиет этот предмет гардероба, если отойти в нем ко сну.

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Можно ли надевать носки на ночь / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Спать в носках - привычка довольно большого количества людей, однако мало кто задумывается над тем может ли навредить такой сон или наоборот - улучшить самочувствие. Мы расскажем, как лучше спать - в носках или без.

Можно ли надевать носки на ночь

Как правило, носки могут способствовать нормализации терморегуляции тела человека. Особенно - в ночное время, когда температура организма явно снижается. Помимо прочего, для женщин в преддверии климакса сон в носках может стать панацеей от "приливов" ночью.

К тому же, важно знать, что сон в носках, а в последствии тепло от ног - дает организму команду "отбой" , что позволяет человеку скорее погрузиться в глубокий сон.

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Почему нельзя спать в носках

Однако всё же есть случаи, когда сон в носках может навредить. И здесь стоит учитывать несколько нюансов. Всем известно, как на организм человека может влиять ненатуральная ткань, то же происходит и с носками. Этот предмет гардероба в случае ненатурального состава может привести к печалным последствиям, а именно - к плохой гигиене ног.

Синтетическая ткань провоцирует потоотделение, а влажная среда - лучшая для размножения бактерий. Также такие носки могут вызвать аллергическую реакцию.

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