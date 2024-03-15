Не только кофе: эксперты назвали популярный напиток, который портит качество сна

Отказ от кофеина - один из самых старых методов, когда речь идет о крепком сне, но, есть еще один напиток, от которого следует держаться подальше перед сном.

https://glavred.info/lifehack/ne-tolko-kofe-eksperty-nazvali-populyarnyy-napitok-kotoryy-portit-kachestvo-sna-10550339.html Ссылка скопирована

Что влияет на качество сна - какие напитки негативно действуют на сон / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Некоторые советы насчет сна очевидны - например, держаться подальше от цифровых устройств и читать перед сном. Между тем некоторые эксперты утверждают, что употребление киви перед сном или открытое окно может помочь вам быстрее заснуть, сообщает Mirror.

Без сомнения, есть и другие менее очевидные вещи, о которых вы могли не подумать. Вы можете чувствовать сильную сонливость после пинты пива или бокала вина, но оказывается, что алкоголь также может ухудшить ваш ночной сон.

Эксперты по сну обнаружили потенциальные причины бессонницы, и одна из них связана с привычками употребления алкоголя и никотина.

видео дня

"Хотя алкоголь часто помогает быстрее заснуть, употребление его перед сном может вызвать фрагментарный сон и быть причиной частых пробуждений в течение ночи", - добавляют аналитики.

Отмечается, что употребление алкоголя в течение четырех часов перед сном может негативно повлиять на непрерывность и продолжительность сна.

"Если у вас возникают проблемы с засыпанием после вечерней выпивки, постарайтесь выпить последнюю рюмку примерно за четыре часа до сна, чтобы ваш организм имел достаточно времени для переваривания и метаболизма алкоголя до того, как вы попытаетесь заснуть", - отмечают исследователи.

Эксперты также отметили, что употребление никотина перед сном связано с бессонницей, поскольку он влияет на способность организма засыпать и засыпать.

Кроме того, кофеин блокирует действие аденозина - нейромедиатора, который естественным образом накапливается в организме в течение дня и способствует засыпанию. Поэтому рекомендуется выпивать последнюю чашку кофе примерно за 5-8 часов до сна.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.