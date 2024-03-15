Как убрать грязь с бумажных обоев: очень странный, но рабочий способ

Чем лучше всего чистить обои, если они бумажные – так это подручными средствами, которые каждые хозяева легко найдут у себя дома и могут применить на практике.

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Средство для мытья обоев вам не понадобится, достаточно утюга и салфеток / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Не секрет, что многие из нас хотя бы приблизительно представляют, как мыть моющиеся обои. Однако вымыть бумажные – уже проблемный момент. Здесь возникает вопрос, как очистить обои в домашних условиях. Мы поделимся с вами интересным и занимательным методом.

Как вывести жирное пятно с бумажных обоев

Подготовьте заранее утюг

Положите на пятно бумажную салфетку и прогладьте ее теплым, однако не горячим утюгом. Жирные пятна под воздействием пара и высокой температуры будут прилипать к салфетке. Когда салфетка загрязняется, ее нужно поменять, после чего снова прогладить обои.

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Нужно действовать осторожно, чтобы на обоях не оставалось пятен от утюга. Потому что если после утюга появятся пятна, удалить их будет уже практически невозможно.

Убрать грязь с обоев ластиком

Еще есть запасной и простой способ – канцелярский ластик. Она удаляет разные пятна, в том числе и следы рук. Меламиновые губки помогут очистить, в том числе, и пятна от чернил. Но здесь также следует действовать аккуратно, ведь можно повредить обои.

Для чего нужны лайфхаки? Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами. Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

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