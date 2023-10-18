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Пользователи Сети были поражены наповал: как на самом деле изготавливаются обои

Алина Дембицкая
18 октября 2023, 20:11 обновлено 18 октября, 20:13
Недавно в Сети появилось видео, показывающее, как на самом деле изготавливаются обои в современном мире.
обои
Как на самом деле изготавливаются обои? / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Люди издавна украшают свои дома обоями. Сегодня обои можно приобрести в магазинах или в Интернете по доступной цене. Они могут иметь любой дизайн, какой только можно вообразить. Однако многие даже представить не могут, как они изготавливаются.

Как пишет Mirror, в далеком прошлом мастера вручную наносили рисунки на деревянные доски или трафареты. Ранние обои обычно содержали сцены, похожие на те, что изображены на гобеленах, и их свободно развешивали на стенах большими листами бумаги.

Недавно в Сети появилось видео, показывающее, как на самом деле изготавливаются обои в современном мире. Когда рулон проходит через конвейер, на нем постепенно появляется яркий узор. Этот процесс просто завораживает.

видео дня

Смотрите видео, как изготавливаются обои:

Как на самом деле сделаны обои?
Как на самом деле изготавливаются обои? / скриншот

Комментируя видео, один пользователь написал: "До сегодняшнего дня я не верил в магию". Другой пользователь добавил: "Не видел, чтобы это происходило таким образом. Изумительно". Третий пользователь отметил: "По какой-то причине я никогда не задумывался, как это делается, но это очень завораживает".

Издание отмечает, что с развитием технологий индустрия обоев продолжает развиваться. В частности, недавно миру были представлены обои, которые блокируют определенные сигналы мобильного телефона и Wi-Fi.

Напомним, ранее гуру уборки показала, как сделать блестящими сиденья в авто. Для этого понадобится один предмет, который точно найдется в вашем кухонном шкафу. Безумный фокус приводит в восторг!

Также раньше мужчина показал, как открыть консервную банку с помощью ложки. Этот лайфхак очень полезен в случае непредсказуемой ситуации. Впрочем, людям нужно быть чрезвычайно осторожным, когда речь идет об остром и зубчатом крае банки.

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