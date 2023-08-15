Мужчина показал, как открыть консервную банку с помощью ложки: хитрый трюк впечатляет

Ловкий мужчина продемонстрировал, как он смог открыть банку сладкой кукурузы с помощью ложки.

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Мужчина показал, как открыть консервную банку с помощью ложки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Пожалуй, на любой кухне найдется хоть одна консервная баночка со шпротами, тунцом, томатами, кукурузой и тому подобное. Довольно часто консервы спасают нас в вечерний час, когда есть желание съесть что-то вкусненькое, но нет желания что-то готовить. Также консервы можно взять с собой на пикник и сделать вкусные бутерброды. Однако иногда бывает так, что консервного ножа нет под рукой. И здесь приходится искать альтернативы, чем можно открыть баночку со вкусностями.

Как пишет Mirror, сообразительный мужчина нашел способ, как можно открыть консервную банку, используя лишь ложку. Издание подчеркивает, что этот лайфхак очень полезен в случае непредсказуемой ситуации. Впрочем, людям нужно быть чрезвычайно осторожным, когда речь идет об остром и зубчатом крае банки.

Так, в полезном видео на YouTube блогер, имеющий никнейм DaveHax, продемонстрировал, как он смог открыть банку сладкой кукурузы. Мужчина крепко сжал обычную ложку в руке, а затем взял банку и начал тереть ее ложкой, двигаясь вперед и назад, одновременно толкая ее вниз. Через несколько секунд на банке образовалось отверстие. Показывая зрителям обрезанный верх, мужчина приказал им использовать край ложки, чтобы медленно прорезать крышку.

"Конечно, при открытии такой банки образуется очень острый и зубчатый край, поэтому вам нужно быть очень осторожным. Если вы собираетесь попробовать этот трюк впервые, то желательно выполнять его в защитных перчатках", - предостерег мужчина своих подписчиков.

Смотрите видео, в котором мужчина показывает, как открыть консервную банку с помощью ложки:

Напомним, ранее Главред рассказывал, что мужчина поделился хитрым трюком, как охладить дом в летнюю жару. Все, что вам нужно сделать, это замочить несколько полотенец в холодной воде, а затем повесить их у окон и дверей. Именно этот простой трюк поможет охладить воздух и сделать пребывание в помещении более комфортным.

Также гуру уборки показала, как сделать блестящими сиденья в авто. Для этого понадобится один предмет, который точно найдется в вашем кухонном шкафу. Безумный фокус приводит в восторг!

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