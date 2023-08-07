Мужчина сделал тест ДНК ради развлечения и раскрыл страшную тайну своей бабушки

Оказалось, что его бабушка в молодые годы имела курортный роман, во время которого забеременела.

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Мужчина раскрыл страшную тайну своей бабушки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Один мужчина даже представить себе не мог, что его решение сделать тест ДНК приведет к раскрытию древней тайны, связанной с его бабушкой.

Как пишет Mirror, набор для ДНК-тестирования мужчина приобрел ради развлечения, однако в итоге обнаружил целую вторую семью, о которой до сих пор ничего не знал.

"С помощью теста ДНК я понял, что папа моей мамы не тот, о ком мы думали. Моя бабушка все еще жива, ей почти 90. Я поговорил с ней и сказал, что знаю все. У нее деменция, но ее память об этом событии кристально чистая", - рассказал мужчина.

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Оказалось, что его бабушка в молодые годы имела курортный роман, во время которого забеременела.

"Он знал о том, что бабушка беременна моей мамой. Он хотел жениться на моей бабушке, но моя бабушка его не любила", - рассказал мужчина.

Услышав правду, мать мужчины расплакалась – ее переполнили эмоции к своей маме, папе и родному отцу.

"Это был очень тяжелый месяц, моя мама много плакала, но также было огромное облегчение. Мужчина, которого она считала своим отцом, не был к ней очень добр и относился к ней иначе, чем к ее братьям и сестрам. Ее биологический отец умер 50 лет назад. Теперь у нас есть новые кузены. Они прислали нам фотографии и смогли рассказать нам то, что знали о нем. Кажется, он был замечательным человеком", - рассказал мужчина.

Напомним, ранее отец купил для своих близнецов наборы для анализа ДНК, чтобы просто развлечься. Однако после получения результатов выяснилась семейная тайна, которую жена пыталась скрыть. В Сети он поделился своей историей, которая больше напоминает сериал.

Также Главред рассказывал, что женщина, прошедшая тест ДНК "ради забавы", обнаружила, что ее младший сын на самом деле вовсе не ее биологический родственник. Тест также прошли ее 18-летний и 12-летний сыновья. Сначала все подумали, что это какая-то ошибка, но дело было в другом.

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