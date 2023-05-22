Мать двоих детей сдала тест ДНК ради забавы: результат стал шоком сразу для двух семей

Женщина, которая прошла тест ДНК "ради забавы", обнаружила, что ее младший сын на самом деле вовсе не является их биологическим родственником.
Тест также прошли их 18-летний и 12-летний сыновья. Сначала все подумали, что это какая-то ошибка, но дело было в другом, пишет DailyStar.
Женщина имела проблемы с грыжей и после хирургического вмешательства пара не смогла зачать ребенка естественным путем. Тогда они прибегли к ЭКО оплодотворению.
Родители сообщили Тиму эту новость еще в октябре 2020 года, но через шесть недель после первоначального анализа ДНК семья обнаружила, что маленький Тим не является их биологическим родственником, а его рождение было ошибкой врачей.
Женщина рассказала, что их малыш с пониманием отнесся к этой новости. Впоследствии Тим разыскал своего биологического отца.
Как выяснилось, Девин (биологический отец мальчика) и его жена Келли 14 лет назад обращались в одну и ту же клинику для имплантации эмбрионов, а образцы использовались в обеих процедурах вместо одной.
К счастью, семьи до сих пор дружат и никаких претензий к друг другу и к врачам не имеют.
Напомним, Главред сообщал о том, что начальница уволила тренера по гимнастике из-за того, что у женщины было плохое самочувствие. Её лишили работы прямо в тот момент, когда она была в отделении неотложной помощи. Потом женщина решила отомстить начальнице и в итоге её бизнес развалился.
Также мы рассказывали о том, что женщина дала своему новорожденному ребенку странное имя - Зациан. Всё произошло в тот момент, когда её брат играл в игру о покемонах и предложил дать ребенку имя одного из персонажей.
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