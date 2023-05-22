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Мать двоих детей сдала тест ДНК ради забавы: результат стал шоком сразу для двух семей

Сергей Кущ
22 мая 2023, 14:03 обновлено 22 мая, 14:03
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Сначала все подумали, что это какая-то ошибка в тесте, но дело было в другом.
Результат ДНК стал шоком для двух семей
Результат ДНК стал шоком для двух семей / the-sun.com

Женщина, которая прошла тест ДНК "ради забавы", обнаружила, что ее младший сын на самом деле вовсе не является их биологическим родственником.

Тест также прошли их 18-летний и 12-летний сыновья. Сначала все подумали, что это какая-то ошибка, но дело было в другом, пишет DailyStar.

Женщина имела проблемы с грыжей и после хирургического вмешательства пара не смогла зачать ребенка естественным путем. Тогда они прибегли к ЭКО оплодотворению.

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Родители сообщили Тиму эту новость еще в октябре 2020 года, но через шесть недель после первоначального анализа ДНК семья обнаружила, что маленький Тим не является их биологическим родственником, а его рождение было ошибкой врачей.

Женщина рассказала, что их малыш с пониманием отнесся к этой новости. Впоследствии Тим разыскал своего биологического отца.

Как выяснилось, Девин (биологический отец мальчика) и его жена Келли 14 лет назад обращались в одну и ту же клинику для имплантации эмбрионов, а образцы использовались в обеих процедурах вместо одной.

К счастью, семьи до сих пор дружат и никаких претензий к друг другу и к врачам не имеют.

Напомним, Главред сообщал о том, что начальница уволила тренера по гимнастике из-за того, что у женщины было плохое самочувствие. Её лишили работы прямо в тот момент, когда она была в отделении неотложной помощи. Потом женщина решила отомстить начальнице и в итоге её бизнес развалился.

Также мы рассказывали о том, что женщина дала своему новорожденному ребенку странное имя - Зациан. Всё произошло в тот момент, когда её брат играл в игру о покемонах и предложил дать ребенку имя одного из персонажей.

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