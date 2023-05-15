Пыталась уличить в измене невестку: ДНК-тест раскрыл грязную тайну свекрови

Женщина обвиняла свою невестку в измене, потому что она родила дочь с зелеными глазами.

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Свекровь случайно раскрыла свою тайну после того, как потребовала от невестки сделать ДНК-тест / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, pixabay.com

Женщина, которая родила дочь два месяца назад, оказалась в затруднительном положении. Ей пришлось "отбиваться" от странных обвинений свекрови из-за того, что дочь родилась с зелеными глазами. Об этом сообщает Mirror.

Оказалось, что в семье невестки не было никого с зелеными глазами. Подобное наблюдалось и в семье мужа. Свекровь была убеждена, что её невестка родила ребенка не от сына, а изменила ему.

Несмотря на то, что муж верил в верность своей жены, женщина всё же решила сделать ДНК-тест на отцовство, чтобы доказать своей свекрови, что она была права, а все обвинения являются безосновательными.

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Муж согласился сделать такой тест и женщина не прогадала. Дочь действительно была рождена именно от этого мужчины.

Однако этот тест пролил свет на отношения свекрови со своим мужем. Оказалось, что именно она много лет назад изменила своему мужу и родила сына от другого человека.

"Наша дочь - его, но мой свекор - не отец моего мужа. Мои родственники женаты уже несколько десятилетий, поэтому мысль о том, что моя свекровь изменяла моему тестю, никогда не приходила нам в голову. Она лгунья и лицемерка, но нам нужно все обдумать", - говорит женщина.

Сейчас перед супругами стоит сложный вопрос. Они считают правильным рассказать все отцу, но не знают, как правильно это сделать.

"Я согласна, что мой тесть должен знать, но мы оба устали от ухода за новорожденным, мы узнали что-то шокирующее и не мыслили рационально. Он хочет рассказать своему отцу, я тоже, но последствия будут апокалиптическими. Я просто хотела дать ему душевное спокойствие, а вместо этого положила конец браку его родителей", - говорит женщина.

Напомним, ранее женщина назвала дочь в честь своей любимой закуски. Вся Сеть вздрогнула после того, как услышала это имя. Она записала видео с сияющими от счастья глазами и гордо заявила, что у ее дочери будет имя Пикл.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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