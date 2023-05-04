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Женщина отказалась называть своего ребенка в честь бывшего, тот теперь в бешенстве

Ангелина Подвысоцкая
4 мая 2023, 05:10
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Мужчина хотел продолжить традицию своего отца, который назвал его в честь себя.
семья, пара, ребенок
Женщина отказалась называть ребенка в честь бывшего и рассталась с ним / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com

Женщина отказалась называть своего новорожденного сына в честь её бывшего. Теперь мужчина злится и не понимает, почему она с ним так "некрасиво" поступила. Об этом сообщает Mirror.

Мужчину зовут Чарльз Фредерик. Он был назван именно так в честь своего отца, у которого тоже такое имя. Мужчина надеялся, что его бывшая возлюбленная не будет нарушать эту традицию и назовет ребенка таким же именем.

Однако оказалось, что женщине совершенно не нравится это имя. Она решила назвать своего ребенка Домиником.

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"Я и папа ребенка расстались во время моей беременности. Его не было рядом, когда родился наш сын, что было моим выбором. Я не хотела драмы, пока рождался мой сын", - сказала женщина.

Молодая мама объяснила, что она в любом случае назвала бы малыша Домиником и не согласилась бы назвать сына Чарльзом даже если бы они были вместе.

"Папа малыша делает замечания, что у меня не хватило здравого смысла, когда я называла нашего ребенка", - добавила женщина.

Напомним, недавно Главред рассказывал, что в ноябре прошлого года 57-летний инструктор по тхэквондо Филл Способель во время баскетбольного матча упал на пол и перенес остановку сердца. Мужчина был мертвым в течение 28 минут. Филл говорит, что, лежа на земле, он чувствовал, что наблюдает за происходящим вне своего тела. Он сказал, что его сильная воля к жизни сработала, и он был уверен, что сможет выжить.

Также сообщалось, что разбитая горем женщина оказалась в сложной ситуации после того, как узнала, что ее муж изменил ей с ее сестрой. Теперь сестры ждут детей от одного и того же мужчины. Женщина чувствует, что у нее нет другого выбора, кроме как остаться со своим партнером ради финансовой безопасности.

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