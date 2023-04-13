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Женщина назвала дочь в честь своей любимой закуски

Ангелина Подвысоцкая
13 апреля 2023, 20:06 обновлено 13 апреля, 20:13
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Многие пользователи соцсети набросились на женщину и опасаются того, что сверстники будут смеяться с ребенка.
беременная женщина
Женщина назвала свою дочь странным именем / Коллаж фото скриншот из видео

Беременная женщина уже придумала имя для своей дочери. Вся Сеть вздрогнула после того, как услышала это имя. Женщина решила назвать дочь в честь своей любимой закуски. Об этом она лично рассказал на своей странице в TikTok.

Она записала видео с сияющими от счастья глазами и гордо заявила, что у её дочери будет имя Пикл.

"Меня будут ненавидеть за ее имя, но мы будем звать ее Пикл", - заявила женщина.

видео дня

Стоит отметить, что "пикл" (Pickle) - острое соленье из овощей. Для его приготовления используют соль, растительное масло и смесь горячих специй. Таким образом закуска сразу же может превратиться в соус для других блюд. Эта закуска популярна в Южной Азии и Индии.

В Сети набросились на женщину из-за такого её выбора:

  • "Это не мое дело, но, пожалуйста, не называйте своего ребенка огурцом"
  • "Не удивляйтесь, если она вернется из школы в слезах"
  • "Это ребенок, а не домашнее животное. Она придет домой из школы в слезах из-за тебя и твоей любимой еды"

Но были и такие люди, которым понравилась идея женщины:

  • "Мне нравится это имя"
  • "Боже мой, это так мило, мне это нравится"

Несмотря на критику, женщина продолжает выкладывать видео и нежно называет своего ребенка "Пикл".

Ранее мы сообщали о том, что странная женщина сперва преследовала мужчину с 2-летним ребенком и просила, чтобы он дал подержать мальчика на руках. После услышанного отказа, она начала требовать, чтобы отец дал ей своего ребенка, а позже и вовсе начала вырывать мальчика из рук и кричать, что у нее украли ребенка.

Также мы рассказывали о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очищения канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Муж поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.

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