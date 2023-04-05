Кричала и отбирала ребенка: странная женщина пыталась вырвать малыша прямо из рук отца

Незнакомка преследовала отца с 2-летним сыном и пыталась его украсть.

Женщина чуть не украла ребенка из рук отца / фото: flickr.com (Ivan Rigamonti)

Странная женщина набросилась на отца с маленьким ребенком и попыталась его украсть прямо посреди обувного магазина. Она кричала, что пара якобы "украла" у нее ребенка. Об этом заявил отец мальчика Джон, сообщает The Sun.

Всё началось в тот момент, когда незнакомка, которой было около 50 лет, подошла к паре с двухлетним сыном Декстером. Тогда она сказала: "Здравствуйте, у вас прекрасный малыш". После этого женщина начала приследовать семью.

"Я замечал её рядом со мной, когда шел по магазину. Я чувствовал себя странно. Я мог видеть её очень близко в отражении в витринах", - вспоминает отец мальчика.

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В тот же день она села рядом с отцом и сыном в соседнем магазине и попросила подержать мальчика на руках. Джон отказал ей и сразу вышел из магазина. Однако странная женщина не отстала и пошла за ними.

Она зашла в один из обувных магазинов и прямо начала требовать, чтобы Джон дал подержать 2-летнего Декстера. А вскоре ситуация стала более страшной.

"Она сказала мне прямо в лицо: "Дай мне подержать его". Я сказал ей: "Тебе нужно держаться подальше и отступить, я не хочу причинять тебе боль". Затем она начала кричать: "Это мой ребенок, он забрал моего ребенка", - вспоминает Джон.

Мужчина сразу начал звать на помощь, однако никто из персонала не отреагировал на это и не вызвал полицию.

"Я попросил их вызвать полицию, но они сказали, что не могут, и мне придется это сделать", - говорит мужчина.

После этого он достал свой телефон и сам начал звонить в полицию. Женщина увидела это и сразу же убежала.

"У меня чуть не похитили моего двухлетнего сына, но я не получил помощи ни от публики, ни от персонала, что так отвратительно. Я чувствовал себя одиноким в переполненном магазине", - говорит Джон.

Напомним, разбитая горем женщина оказалась в сложной ситуации после того, как узнала, что ее муж изменил ей с ее сестрой. Теперь сестры ждут детей от одного и того же мужчины. Как утверждает беременная жена, об измене своего мужа она узнала два месяца назад. С тех пор мужчина пытался заслужить ее прощение. Женщина чувствует, что у нее нет другого выбора, кроме как остаться со своим партнером ради финансовой безопасности.

Также сообщалось, что американка Ребекка Килберн из Мичигана столкнулась с серьезной проблемой - она не может найти обувь для своего 14-летнего сына. Пару кроссовок ей приходится искать по всему миру, поскольку длина ступни у ребенка целых 23 размера по стандартам США (ступня 38-40 см).

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