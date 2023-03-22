Женщина по всему миру ищет обувь для своего 14-летнего сына: что произошло

Сейчас парню делают кроссовки под заказ у специалиста-ортопеда, которые стоят $1500 за пару.

14-летний парень не может носить обычную обувь / скриншот с видео

Американка Ребекка Килберн из Мичигана столкнулась с серьезной проблемой - она не может найти обувь для своего 14-летнего сына.

Пару кроссовок ей приходится искать по всему миру, поскольку длина ступни у ребенка целых 23 размера по стандартам США (ступня 38-40 см), пишет USA Today.

Рост Эрика Килберна - 208 см. Мальчик перенес шесть болезненных операций на ногах по исправлению вросших ногтей. В результате этого он был вынужден постоянно удалять ногти на больших пальцах ног.

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14-летний парень не может носить обычную обувь / скриншот с видео

У Эрика нет ни спортивной обуви, ни теплых ботинок. Серьезные проблемы с поиском обуви начались, когда он пошел в седьмой клас. С тех пор его мама пытается найти ему подходящую обувь, но это не так просто.

Бренды, к которым обращалась женщина только разводили руками, поскольку не делают обувь такого размера.

Сейчас парню делают кроссовки под заказ у специалиста-ортопеда, которые стоят $1500 за пару.

Ранее Главред рассказывал, как убрать следы соли на обуви. Чтобы убрать белый налет с обуви, который часто появляется в зимнюю пору, достаточно воспользоваться несколькими подручными средствами.

Также мы рассказывали о 7 способах, как быстро разносить обувь, если она давит и натирает. Чтобы не обращаться к мастеру, это можно сделать самостоятельно дома.

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