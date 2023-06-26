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Поднял на уши всех соседей: мужчина попал в конфуз, когда искал свою собаку

Алина Дембицкая
26 июня 2023, 18:17 обновлено 26 июня, 18:17
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Владелец собаки чуть не устроил уличную драку, когда искал своего питомца. Все дело в том, что у собаки необычное имя.
пес
Мужчина попал в конфуз, когда искал свою собаку / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Несмотря на то, что большинство собак изучают команду "Стоять!", являясь еще щенками, это не означает, что они всегда реагируют на нее. Именно об этом узнал один мужчина, когда его собака сбежала из дома, чтобы исследовать горы Северной Калифорнии.

Как пишет Mirror, с мужчиной случился настоящий конфуз, когда он пошел на поиски своего пса. Владелец собаки чуть не устроил уличную драку, когда искал своего питомца. Все дело в том, что у собаки необычное имя.

"У моего друга есть собака по имени Аммо ("ammo" в переводе с английского означает "боеприпасы", - ред.) и он живет в сельской местности в Северной Калифорнии. Там нет линий электропередач и связи. Аммо сбежал из дома и он не мог его найти, поэтому он сел в свой грузовик и начал ездить по грунтовой дороге, зовя его по имени", - рассказал приятель владельца собаки.

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Далее приятель рассказал, как один из соседей вскоре ответил на его крики о "боеприпасах" – загрузил свой квадроцикл всем, что только имел дома, и отправился на помощь.

Мужчина изрядно испугал владельца собаки, когда на высокой скорости подъехал к нему и начал предлагать боеприпасы.

"Несколько встревоженный, мой друг не знает, чего ожидать, и этот человек подъезжает и говорит: " Нужна помощь, брат?" Мой друг начинает отвечать:" Ну, мой пес сбежал...", а тот говорит: "Нет, боеприпасы! Какой тип тебе нужен? У меня все есть!", - вспоминает приятель владельца собаки.

Поэтому мужчине пришлось объяснить своему соседу, что он ищет собаку по кличке Аммо, и ему сейчас не нужны патроны к огнестрельному оружию.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что женщине по имени Ада Дэниел недавно исполнилось аж 108 лет. Когда у нее спросили, в чем же ее секрет долголетия, она с улыбкой на устах заявила, что ее секрет долголетия в том, что у нее были собаки вместо детей.

Также Главред рассказывал, что 27-летняя Эрика и 30-летний Фрэнк Дериз из штата Нью-Джерси, США, гордятся тем, что включили свою любимую собаку в главные жизненные события. В частности, золотистый ретривер Бо шел с молодоженами к алтарю на их свадьбе, угадывал пол будущего ребенка и даже выбирал имя для малыша.

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