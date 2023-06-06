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108-летняя женщина удивила мир своим секретом долголетия

Алина Дембицкая
6 июня 2023, 00:05 обновлено 6 июня, 00:05
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С 2015 года Ада Дэниел живет в британском доме престарелых в графстве Дербишир.
пожилая женщина
108-летняя женщина удивила мир своим секретом долголетия / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Женщине по имени Ада Дэниел недавно исполнилось 108 лет. Когда ее спросили, в чем же ее секрет долголетия, она с улыбкой на устах заявила, что ее секрет долголетия заключается в том, что у нее были собаки вместо детей.

Как пишет Ladbible, с 2015 года Ада живет в британском доме престарелых в графстве Дербишир. Когда приближался ее день рождения, сотни людей прислали ей поздравительные открытки.

"У Ады осталось не так много родных. У нее никогда не было детей, поэтому у нее нет внуков, поэтому мы просто хотели подарить ей как можно больше открыток. Ей очень нравится тот факт, что люди знают о ней из-за ее возраста", - рассказала владелица дома престарелых Келли Гоучер.

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Несмотря на то, что Ада никогда не имела детей, в свое время с ней жило очень много собак породы борзая, рассказала Гоучер.

"У Ады было много собак. Однажды я спросила ее, в чем ее секрет, и она сказала, что это иметь собак, а не детей", - отметила владелица дома престарелых.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что Токо, который родом из Японии, решил стать собакой, потратив на это примерно 15 000 долларов. Мужчине очень нравится порода собак колли, а потому он не удержался и решил стать ею. На своем YouTube-канале Токо регулярно делится видео, на которых он учится есть, играть и тренироваться как собака.

Также Главред рассказывал, что в ноябре прошлого года 57-летний инструктор по тхэквондо Филл Здибель во время баскетбольного матча упал на пол и перенес остановку сердца. Мужчина был мертвым в течение 28 минут. Филл говорит, что, лежа на земле, он чувствовал, что наблюдает за происходящим вне своего тела. Он сказал, что его сильная воля к жизни сработала, и он был уверен, что сможет выжить.

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