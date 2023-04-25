Мужчина стал собакой за 15 000 долларов: друзья и родственники очень озадачены

В соцсетях мужчина регулярно делится видео, на которых он учится есть, играть и тренироваться как собака.

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Мужчина стал собакой / скриншот с YouTube-канала I want to be an animal

Токо, который родом из Японии, решил стать собакой, потратив на это около 15 000 долларов. Мужчине очень нравится порода собак Колли, а потому он не удержался и решил стать ею.

Как пишет Mirror, Токо выплеснул два миллиона японских иен на костюм Колли в человеческий рост, чтобы выглядеть как его любимая порода собак. Он говорит, что всегда мечтал стать животным, поэтому теперь одевается собакой несколько раз в месяц, чтобы реализовать свое воображение благодаря работе талантливой костюмерной компании.

"Мои друзья и семья были очень озадачены, узнав, что я стал животным", - сказал Токо.

видео дня

На своем YouTube-канале Токо регулярно делится видео, на которых он учится есть, играть и тренироваться как собака. Мужчина говорит, что ему больше всего нравится делать то, что делают только собаки, потому что это заставляет его чувствовать себя настоящим домашним животным.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как он переворачивается на спину, чтобы ему почесали живот, ходит на поводке, имитируя движения Колли. Он также снял, как ест поддельный собачий корм, лежит в гамаке и даже забирается в клетку.

Костюм в человеческий рост Токо купил у японского агентства, известного созданием скульптур и моделей для фильмов. Сотрудникам потребовалось 40 дней, чтобы сделать реалистичный костюм, поскольку Токо постоянно добавлял улучшения, чтобы сделать его идеальным.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что в Канаде медведь проник в автомобиль и выпил ящик газировки. Также он повредил авто женщины. По словам жительницы Канады Шэрон Росел, она проснулась от громкого лая собаки и обнаружила медведя, который разбил окно автомобиля и достал оттуда 69 банок диетической колы и апельсиновой газировки.

Также Главред рассказывал о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очистки канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Мужчина поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.

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