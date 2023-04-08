"Это отвратительно": мужчина придумал замену молоку в пюре, но нарвался на жесткую критику

Использование странного ингредиента удивило и возмутило пользователей сети.

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Картофельное пюре / скриншот YouTube

Мужчина вызвал переполох в Сети, рассказав о необычном заменителе молока, который он использовал при готовке картофельного пюре.

Любитель пюре надеялся использовать молоко, но в холодильнике его не оказалось. Тогда он решил использовать странную альтернативу, пишет Mirror.

Гурман решил использовать вместо обычного молока шоколадное. Затем он продемонстрировал результаты своей попытки на Reddit.

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"У меня закончилось молоко для картофельного пюре, поэтому я использовал шоколадное молоко", - подписал фото мужчина.

Пюре получилось довольно необычным, а пользователи сети начали "плеваться", увидев коричневую картошку.

"Выглядит некрасиво", "Нет-нет-нет, это отвратительно", - писали под снимком.

Пюре с шоколадным молоком / reddit.com

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