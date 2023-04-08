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"Это отвратительно": мужчина придумал замену молоку в пюре, но нарвался на жесткую критику

Сергей Кущ
8 апреля 2023, 17:06 обновлено 8 апреля, 17:06
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Использование странного ингредиента удивило и возмутило пользователей сети.
Картофельное пюре
Картофельное пюре / скриншот YouTube

Мужчина вызвал переполох в Сети, рассказав о необычном заменителе молока, который он использовал при готовке картофельного пюре.

Любитель пюре надеялся использовать молоко, но в холодильнике его не оказалось. Тогда он решил использовать странную альтернативу, пишет Mirror.

Гурман решил использовать вместо обычного молока шоколадное. Затем он продемонстрировал результаты своей попытки на Reddit.

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"У меня закончилось молоко для картофельного пюре, поэтому я использовал шоколадное молоко", - подписал фото мужчина.

Пюре получилось довольно необычным, а пользователи сети начали "плеваться", увидев коричневую картошку.

"Выглядит некрасиво", "Нет-нет-нет, это отвратительно", - писали под снимком.

Пюре с шоколадным молоком
Пюре с шоколадным молоком / reddit.com

Напомним, разбитая горем женщина оказалась в сложной ситуации после того, как узнала, что ее муж изменил ей с ее сестрой. Теперь сестры ждут детей от одного и того же мужчины. Как утверждает беременная жена, об измене своего мужа она узнала два месяца назад. С тех пор мужчина пытался заслужить ее прощение. Женщина чувствует, что у нее нет другого выбора, кроме как остаться со своим партнером ради финансовой безопасности.

Также мы писали, что американка Ребекка Килберн из Мичигана столкнулась с серьезной проблемой - она не может найти обувь для своего 14-летнего сына. Пару кроссовок ей приходится искать по всему миру, поскольку длина ступни у ребенка целых 23 размера по стандартам США (ступня 38-40 см).

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