За уши не оттащить от такой вкуснятины: картофельное пюре по-новому, рецепт невероятно прост

Превосходное пюре для всей семьи. Новый рецепт картошки с сыром, от которого слюнки потекут.

Время приготовления: Время приготовления: 40 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Порции Порции 8 порции Кухня Кухня Украинская

Пюре рецепт / goodfon.ru, ru.freepik.com

Каждая хозяйка балует своих родных вкусными блюдами. Картофельное пюре делают все. Чтобы его приготовить невероятно вкусно и оригинально узнайте этот простой рецепт.

Готовить картофельное пюре очень просто. Картошку на пюре варить не больше 20 минут, тогда идеальное блюдо будет разлетаться с тарелок.

В этот рецепт пюре из картошки нужно добавить сыр. Подавать с овощами и мясом.

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Картофельное пюре с сыром по-новому - рецепт

Новий рецепт картофельного пюре / goodfon.ru

Вам понадобится:

Картошка - 1 кг

Сыр - 120 гр

Яйца - 1 шт

Молоко или вода

Сливочное масло

Картошку помыть, почистить и отварить. Воду на картошку желательно подогреть, добавить соль и только потом отправлять картофель вариться.

Варить картошку на пюре 20 минут, слить полностью воду.

Добавляем в картошку кусочек сливочного масла.

Разбить яйцо, влить молоко, немного посолить.

Сделать картофельное пюре, вновь добавить кусочек масла, закрыть крышкой кастрюлю и дать постоять 5 минут.

Разогреть духовку до 200 градусов.

Натереть сыр на крупной терке, всыпать к картошке и перемешать.

Смазать порционные горшочки сливочным маслом, переложить картофельное пюре с сыром.

Посыпать зеленью по вкусу и поставить горшочки с пюре на 15 минут в духовку.

Нежнейший рецепт картофельного пюре удивит всех.

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