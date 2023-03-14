За уши не оттащить от такой вкуснятины: картофельное пюре по-новому, рецепт невероятно прост

Каждая хозяйка балует своих родных вкусными блюдами. Картофельное пюре делают все. Чтобы его приготовить невероятно вкусно и оригинально узнайте этот простой рецепт.
Готовить картофельное пюре очень просто. Картошку на пюре варить не больше 20 минут, тогда идеальное блюдо будет разлетаться с тарелок.
В этот рецепт пюре из картошки нужно добавить сыр. Подавать с овощами и мясом.
Картофельное пюре с сыром по-новому - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 1 кг
- Сыр - 120 гр
- Яйца - 1 шт
- Молоко или вода
- Сливочное масло
Картошку помыть, почистить и отварить. Воду на картошку желательно подогреть, добавить соль и только потом отправлять картофель вариться.
Варить картошку на пюре 20 минут, слить полностью воду.
Добавляем в картошку кусочек сливочного масла.
Разбить яйцо, влить молоко, немного посолить.
Сделать картофельное пюре, вновь добавить кусочек масла, закрыть крышкой кастрюлю и дать постоять 5 минут.
Разогреть духовку до 200 градусов.
Натереть сыр на крупной терке, всыпать к картошке и перемешать.
Смазать порционные горшочки сливочным маслом, переложить картофельное пюре с сыром.
Посыпать зеленью по вкусу и поставить горшочки с пюре на 15 минут в духовку.
Нежнейший рецепт картофельного пюре удивит всех.
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