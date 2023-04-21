Медведь-сладкоежка забрался в машину и выпил 69 банок газировки: "преступление" попало на видео

Хозяйка авто не ожидала, что банки с газировкой привлекут внимание животного.

https://glavred.info/life/medved-sladkoezhka-zabralsya-v-mashinu-i-vypil-69-banok-gazirovki-prestuplenie-popalo-na-video-10464913.html Ссылка скопирована

Медведь проник в автомобиль и выпил всю газировку / скриншот с видео

В Канаде медведь проник в автомобиль и выпил ящик газировки. Также он повредил авто женщины.

По словам жительницы Канады Шэрон Росел, она проснулась от громкого лая собаки и обнаружила медведя, который разбил окно автомобиля и достал оттуда 69 банок диетической колы и апельсиновой газировки, пишет издание UPI.

Измученный жаждой косолапый выпил 69 из 72 банок с безалкогольными напитками, которые она хранила на ночь в своей машине. Она сказала, что медведь, похоже, особенно интересовался именно апельсиновой газировкой, но сдался после того, как попробовал диетическую колу.

видео дня

Розель сказала, что она всегда старается не оставлять еду или мусор в машине на ночь, но она не ожидала, что банки с газировкой привлекут внимание животного.

Женщина собиралась продать товар, но теперь ей придется закупать его заново, а еще ремонтировать поврежденную медведем машину.

Ранее мы сообщали о том, что странная женщина сперва преследовала мужчину с 2-летним ребенком и просила, чтобы он дал подержать мальчика на руках. После услышанного отказа, она начала требовать, чтобы отец дал ей своего ребенка, а позже и вовсе начала вырывать мальчика из рук и кричать, что у нее украли ребенка.

Также мы рассказывали о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очищения канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Муж поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.

Вам может быть интересно: