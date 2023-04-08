В Великобритании впервые вылечили собаку от алкоголизма

Двухлетнего лабрадора Коко после 4-недельного курса седативных препаратов удалось выходить.

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Собаки излечили от алкоголизма / facebook.com/WoodsideAnimalSanctuary

В Великобритании впервые вылечили от алкоголизма собаку. Двух собак доставили в приют для животных после того, как умер их хозяин.

Как оказалось, обе они страдали пагубной привычкой, рассказали в зоозащитной организации Woodside Animal Welfare Trust.

Одна собака, к сожалению, умерла. А вот двухлетнего лабрадора Коко после 4-недельного курса седативных препаратов удалось выходить.

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При этом в публикации издания не уточняется, как именно собаки "пристрастились к бутылке".

"Никто не знает, как именно эти собаки попали в ситуацию с алкоголем, но мы точно знаем, что без нашей заботы Коко, скорее всего, не пережил бы это душераздирающее испытание", - рассказали зоозащитники.

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