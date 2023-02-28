"Успели кремировать": дедушка сбежал из дома престарелых, но спустя 10 лет "вернулся из мертвых"

Чжо Канлуо вспомнил своих родных и плакал при встрече с ними.

Пропавший мужчина был найден спустя 10 лет / mirror.co.uk

Мужчина, который, как считалось, был кремирован почти десять лет назад, был найден живым и здоровым.

Чжо Канлуо сбежал из дома престарелых в 2014 году, и родственники и жители деревни по ошибке опознали его по телу, найденному на обочине дороги, пишет Mirror.

Чудесным образом мужчина нашелся несколько недель назад - его узнал внук.

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Воссоединение семьи после результатов анализа ДНК было эмоциональным. Чжо Канлуо вспомнил своих родных и плакал при встрече с ними.

В настоящее время власти пытаются установить личность кремированного человека, которого 10 лет назад похоронила семья.

Ранее мы рассказывали, что 65-летний голливудский актер Джулиан Сэндс отправился покорять горы Калифорнии, с тех пор о нем ничего не слышно.

Джулиан Сэндс, британская звезда кино, номинированных на "Оскар", в том числе за фильм "Комната с видом", пропал без вести почти неделю назад в "чрезвычайно опасном" калифорнийском горном массиве, где за последние недели погибли два туриста.

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