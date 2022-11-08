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В РФ повестка пришла моряку, который исчез на затопленном крейсере "Москва"

8 ноября 2022, 18:34

Пропавшего после затопления крейсера оккупанта вновь пытались "мобилизовать".

Крейсер Москва, российские военные
Крейсер Москва, российские военные/ twitter com osinttechnical, ua.depositphotos.com

В Санкт-Петербурге в РФ на службу снова пытались мобилизовать российского оккупанта, который был моряком и пропал без вести после затопления флагмана Черноморского флота "Москва".

Об этом пишет российское издание "Фонтанка". Информацию изданию подтвердила мать пропавшего без вести моряка.

Имени моряка не называют. Отмечается, что он служил на корабле поваром.

Он не выходил на связь с 8 апреля и официально считается без вести пропавшим. Однако это не помешало представителям военкомата прийти к нему домой с повесткой, чем они очень удивили его мать.

В издании отмечают, что даже если Минобороны РФ не успело сообщить в военкомат о статусе моряка, повестка ему всё равно не должна была приходить. Ведь по документам его срочная служба длится меньше года.

Издание также рассказывает, что моряк сначала избегал прохождения службы и всячески "оттягивал" этот момент. Но прошлой осенью он разошелся с девушкой, и к тому же у него не было средств, чтобы откупиться от службы. Поэтому он пошел в армию. Друзья отговаривали его от этого, но мать наоборот побудила к этому – мол, настоящий мужчина должен отслужить в армии.

Крейсер "Москва" затонул – что известно

Первая информация о том, что горит крейсер "Москва" появилась поздно вечером 13 апреля. Корабль находился более чем в 40 километрах от острова Змеиный.

После этого в Вооруженных силах Украины сделали заявление о том, что они ударили противокорабельной ракетой Нептун по российскому военному кораблю в Черном море. Вследствие этого крейсер "Москва" получил серьезные повреждения, возник пожар и корабль начал идти на дно. Другие корабли РФ не смогли помочь из-за непогоды.

Сообщалось, что в оккупированный город Севастополь доставили 14 моряков. Судьба остальных 496 членов экипажа оставалась неизвестной. Позже в российском Минобороны заявляли, якобы весь экипаж был эвакуирован.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако позже российское министерство обороны сообщило, что судно затонуло.

Стоимость крейсера "Москва" с ремонтом, который закончился в 2021 году издание Forbes оценило в 750 миллионов долларов. Таким образом этот корабль стал самой дорогой потерей для России в войне против Украины.

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