"Словесный понос": Ким высмеял запроданца Стремоусова насчет наступления на Николаев

Ким высмеял запроданца Стремоусова насчет наступления на Николаев / скриншот из видео

Николаевский военный губернатор Виталий Ким в категорической форме опроверг заявление кремлевского запроданца Кирилла Стремоусова по поводу того, что в Херсонской области наступило "затишье" в боях, а русские оккупанты якобы готовят новое наступление на Николаев.

Во время брифинга Ким прокомментировал заявление херсонского коллаборанта о том, что "затишье" на юге страны может быть подготовкой к наступлению оккупантов на Николаев.

"Мне попадались [его слова ‒ Главред]. О том, что он говорит. "У него обычно "словесный понос". Я не воспринимаю, что он говорит. Потому, что он говорит все, что ему придет в голову", — говорит губернатор.

Ким особо отметил, что украинская армия крайне хорошо отрабатывает по позициям оккупантов на Юге страны.

"Затишье перед бурей — это он о себе говорит. Наши войска хорошо работают по их складам, логистике и передовым линиям. Там у них совсем не тихо", — подытожил чиновник.

Ракетный обстрел Николаева

В ночь на 13 октября российская армия выпустила по Николаеву восемь ракет С-300. Одна из них попала в жилой дом. На местах прилетов работали спасатели, искавшие под завалами людей. Когда работники ГСЧС нашли мальчика под завалами дома, он еще был жив. Ребенок был госпитализирован.

Также под завалами спасательной челночной станции в Николаеве, разрушенной в результате российского ракетного удара 13 октября, нашли тело мужчины.

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