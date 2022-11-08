Помогли ВСУ: оккупанты атаковали ракетами из самолета Су-25 свои же позиции на Донбассе

Оккупанты атаковали ракетами с самолета Су-25 свои же позиции на Донбассе/ Минобороны РФ, УНИАН

Российские захватчики в течение этих суток 12 раз применяли авиацию на Донецком направлении. Однако однажды они обстреляли ракетами с самолета Су-25 свои же позиции.

Об этом рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона во вторник, 8 ноября. Он отмечает, что оккупанты сейчас несут наибольшие потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара Донецкой области.

Именно в районе этих городов продолжаются ожесточенные бои.

Череватый отметил, что российские захватчики используют все виды оружия, которое у них есть. В первую очередь они применяют артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и авиацию.

"В частности, на Донецком направлении за эти сутки было применено 12 раз авиацию. Правда, однажды они применили Су-25 – выпустили по своим позициям ракеты", – отмечает представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты Об утверждении его указов о продлении срока действия военного положения в Украине и о продлении срока проведения общей мобилизации.

Напомним, у Лаврова вспомнили "добрую волю" и канючат переговоры с Украиной. Вопрос вероятности возобновления переговоров между Украиной и РФ прокомментировали в МИД России. РФ не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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