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Путин сильно промахнулся: эксперты назвали 7 главных ошибок диктатора РФ в войне

8 ноября 2022, 15:47

Из-за ряда ошибок Кремля блицкриг армии РФ стал невозможным, а война может перерасти в затяжную.

Владимир Путин, российские военные
Эксперты назвали 7 главных ошибок диктатора РФ в войне/ сайт Кремля, Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин допустил ряд ошибок в войне против Украины. Его стратегические промахи способствовали провалу "блицкрига", а теперь могут повлечь затягивание войны.

Одной из ошибок является неправильное восприятие украинской армии. Путин был уверен, что армия Украины намного слабее. В то же время российские войска оказались гораздо менее компетентными. Об этом пишет норвежская газета Dagbladet со ссылкой на экспертов.

Аналитики отмечают, что Путин допустил ряд ошибок еще в начале вторжения. И все они подталкивают войну к тому, чтобы она стала затяжной.

По мнению экспертов из Норвегии, российский диктатор совершил следующие стратегические ошибки в войне против Украины:

  1. Президент РФ рассчитывал на быструю капитуляцию украинцев и думал, что граждане Украины будут массово поддерживать российское вторжение.
  2. Путин считал, что Запад раскололся, и поэтому понадобится очень много времени для объединения и оказания поддержки Украине и введения санкций против России.
  3. Российский диктатор не рассчитывал на такое сильное сопротивление со стороны защитников Украины. Он думал, что украинская армия намного слабее. В то же время российская армия продемонстрировала меньшую компетентность, чем ожидалось.
  4. Из-за войны России против Украины НАТО "получило новую жизнь", при том что РФ как раз очень не хотела укрепления и расширения Североатлантического альянса.
  5. Полномасштабное вторжение РФ в Украину "подхлестнуло" к США такие важные буферные государства, как Швеция и Финляндия.
  6. За развязанную против Украины войну российские войска были затянуты в "трясину" во второй по величине стране Европы.
  7. Международное сообщество не приемлет незаконную оккупацию Россией регионов Украины. В то же время Вооруженные силы Украины освобождают от российской оккупации значительные территории, которые захватчикам удалось захватить ранее.

Ранее сообщалось, что Россия может применить к Украине "сирийский сценарий" и бомбить ее города так же, как бомбила сирийский город Алеппо. Стране-агрессору РФ не дает этого сделать только украинская противовоздушная оборона (ПВО). Однако систем ПВО Украине не хватает.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что у оккупантов РФ уже начались проблемы, которые будут только усугубляться, при этом росияне существенно уступают в гонке потенциалам. Россия принимает все меры, чтобы заморозить войну.

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