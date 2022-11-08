Путин сильно промахнулся: эксперты назвали 7 главных ошибок диктатора РФ в войне

Из-за ряда ошибок Кремля блицкриг армии РФ стал невозможным, а война может перерасти в затяжную.
Российский диктатор Владимир Путин допустил ряд ошибок в войне против Украины. Его стратегические промахи способствовали провалу "блицкрига", а теперь могут повлечь затягивание войны.
Одной из ошибок является неправильное восприятие украинской армии. Путин был уверен, что армия Украины намного слабее. В то же время российские войска оказались гораздо менее компетентными. Об этом пишет норвежская газета Dagbladet со ссылкой на экспертов.
Аналитики отмечают, что Путин допустил ряд ошибок еще в начале вторжения. И все они подталкивают войну к тому, чтобы она стала затяжной.
По мнению экспертов из Норвегии, российский диктатор совершил следующие стратегические ошибки в войне против Украины:
- Президент РФ рассчитывал на быструю капитуляцию украинцев и думал, что граждане Украины будут массово поддерживать российское вторжение.
- Путин считал, что Запад раскололся, и поэтому понадобится очень много времени для объединения и оказания поддержки Украине и введения санкций против России.
- Российский диктатор не рассчитывал на такое сильное сопротивление со стороны защитников Украины. Он думал, что украинская армия намного слабее. В то же время российская армия продемонстрировала меньшую компетентность, чем ожидалось.
- Из-за войны России против Украины НАТО "получило новую жизнь", при том что РФ как раз очень не хотела укрепления и расширения Североатлантического альянса.
- Полномасштабное вторжение РФ в Украину "подхлестнуло" к США такие важные буферные государства, как Швеция и Финляндия.
- За развязанную против Украины войну российские войска были затянуты в "трясину" во второй по величине стране Европы.
- Международное сообщество не приемлет незаконную оккупацию Россией регионов Украины. В то же время Вооруженные силы Украины освобождают от российской оккупации значительные территории, которые захватчикам удалось захватить ранее.
Ранее сообщалось, что Россия может применить к Украине "сирийский сценарий" и бомбить ее города так же, как бомбила сирийский город Алеппо. Стране-агрессору РФ не дает этого сделать только украинская противовоздушная оборона (ПВО). Однако систем ПВО Украине не хватает.
Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что у оккупантов РФ уже начались проблемы, которые будут только усугубляться, при этом росияне существенно уступают в гонке потенциалам. Россия принимает все меры, чтобы заморозить войну.
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