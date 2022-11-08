РФ может превратить города Украины в Алеппо: аналитики Британии заявили о риске "сирийского сценария"

Последствия бомбардировок Россией Украины и Сирии/ На фото: слева – Бородянка, УНИАН; справа – Алеппо, Reuters

Россия может применить к Украине "сирийский сценарий" и бомбить ее города так же, как бомбила сирийский город Алеппо. Стране-агрессору РФ не дает этого сделать только украинская противовоздушная оборона (ПВО).

Однако систем ПВО Украине не хватает. Ей нужно больше таких установок, чтобы иметь возможность сбивать российские ракеты и дроны-камикадзе. Если же западные партнеры не предоставят больше систем ПВО, то риск бомбардировок украинских городов и сел по "сценарию Сирии" будет расти. Об этом пишет британское издание BBC, опираясь в своих выводах, в частности, и на отчет британского аналитического центра "Королевский институт объединенных служб".

Именно из-за нынешнего успешного действия противовоздушной обороны Украины Россия боится активно применять свою авиацию. И это является положительной стороной даже в тех условиях, что у РФ есть преимущество в личном составе и военной технике. Поэтому страна-агрессор запускает больше баллистических и крылатых ракет большой дальности и использует дешевые иранские дроны-камикадзе.

Украинским военным удалось сбить часть ракет и дронов оккупантов, однако часть всё-таки достигает своих целей. Из-за этого была серьезно повреждена энергетическая и водная инфраструктура Украины.

Чтобы Украинское государство могло себя защитить, ему нужно больше систем ПВО. Но, как говорится в новом отчете британского Королевского института объединенных служб (Royal United Services Institute (RUSI ), Украине грозит нехватка оружия, которое нужна для того, чтобы эффективно отражать атаки российских оккупантов.

Если же западные страны не предодставят необходимое количество таких ПВО, Украине грозит сирийский сценарий, предупреждают в RUSI.

"В отчете лондонского аналитического центра RUSI содержится предупреждение, что если западные страны не сохранят и не увеличат свои поставки ПВО Украине, то Россия, вероятно, применят те же методы бомбардировок, что и в Сирии, с разрушительным эффектом", – отмечают в BBC.

В издании напомнили, что в РФ назначили командующим наступления в Украине генерала Сергея Суровикина, который как раз и руководил интенсивными бомбардировками таких городов, как Алеппо.

Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) отмечали, что российские оккупанты находятся в ужасном положении в Павловке на угледарском направлении. На это указывает то, что российские военкоры продолжают критиковать Министерство обороны России. Само же ведомство сухо прокомментировало ситуацию на угледарском направлении. Российских блогеров такой ответ возмутил. Пропагандисты требуют ответов.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что у оккупантов РФ уже начались проблемы, которые будут только усугубляться, при этом россияне существенно уступают в гонке потенциалам. Россия принимает все меры, чтобы заморозить войну.

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