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Аналитики ISW назвали людей, от которых все больше зависит Путин

8 ноября 2022, 08:33

Российская фракция силовиков усиливает свое влияние для продвижения личных интересов в РФ и на оккупированной территории Украины, а не для победы в войне.

Путин, Кадыров, Пригожин
Путин зависим от Кадырова и Пригожина, считают аналитики / Фото УНИАН

Аналитики Института изучения войны считают, что президент России Владимир Путин зависит в Украине от сил финансиста группы "Вагнер" Евгения Пригожина и чеченского лидера Рамзана Кадырова.

"Российская провоенная фракция силовиков усиливает свое влияние отчасти для продвижения личных интересов в России и на оккупированной территории Украины, а не исключительно для победы в войне", - говорится в отчете ISW.

Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил 6 ноября, что группа открывает в Курской и Белгородской областях учебные и управленческие центры для народных ополченцев, которые будут функционировать вне Вооруженных сил России.

Он прилагает усилия по укреплению своей независимой власти, подчеркивая, что российские чиновники должны возложить на региональный бизнес ответственность за обеспечение ополчения.

"Его выступления в СМИ зафиксировали ту же идею сотрудничества между российским правительством и бизнесом, что, вероятно, указывает на то, что он пытается расширить свою властную базу, ориентированную на "Вагнер", в России, одновременно подрывая объединенные российские операции в Украине", - предполагают специалисты.

Другой член партии "силовиков", чеченский лидер Рамзан Кадыров, как сообщается, также пытается обеспечить себе бизнес-возможности на фоне российского вторжения в Украину.

При этом, как отмечают аналитики, и Пригожин, и Кадыров остаются независимыми фигурами в России из-за зависимости Путина от их сил в Украине.

В ISW также рассказали, что российские журналисты часто спрашивают Пригожина о его амбициях в отношении Кремля которые, несмотря на его неоднократные возражения, показывают, что он создал в обществе представление о том, что он может занять властную позицию.

"Такие дискуссии расходятся с десятилетними позиционированиями Путина как единственного лидера для России", - отмечают специалисты.

В Институте изучения войны добавили, что Пригожин, вероятно, сохраняет доступ к ключевым чиновникам Кремля, а Центр Украинского Сопротивления даже утверждал, что у него была неофициальная встреча с главой администрации президента РФ Антоном Вайно, во время которой они якобы обсуждали негативное влияние Путина на российскую военную кампанию и неприязнь к высшему военному командованию.

Как сообщал Главред, ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает набирать силу в России и строить военную структуру, параллельную Министерству обороны РФ, что может стать большой угрозой для правления кремлевского диктатора Владимира Путина.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что дефрагментация Российской Федерации уже началась. В стране-агрессоре продолжается активная борьба за возможность быть у власти в будущем. Уже сейчас там есть по сути восемь армий, и каждая из них имеет свое политическое крыло.

Другие новости:

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