Сидеть без света будут дольше: в 7 областях и в Киеве Укрэнерго применит аварийные отключения

В 7 областях Украины будут плановые отключения и аварийные / Коллаж фото УНИАН, Википедия

В Украине 8 ноября обещают не только плановые отключения света по графику, но еще и аварийные. Таким образом, время, когда люди будут сидеть без электроэнергии, в некоторых регионах может значительно увеличиться. Об этом сообщает Укрэнерго.

Аварийные отключения начали действовать с 9:30 в Киеве и семи областях. Такие отключения будут происходить в:

Киеве,

Киевской области,

Черниговской области,

Житомирской области,

Сумской области,

Харьковской области,

Полтавской области.

В Укрэнерго утверждают, что такие отключения связаны с похолоданием, в результате которого выросло потребление электроэнергии.

"Дополнительные ограничения потребления необходимы потому, что из-за похолодания растет потребление электроэнергии, что приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефициту электроэнергии в энергосистеме. Возникает угроза аварий, не менее сложных, чем случившиеся из-за обстрелов врага", - говорится в сообщении.

Отключения абонентов в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко подразделяются на два типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные применяются, если из-за обстрелов российскими оккупантами оказались повреждены или уничтожены объекты энергетической инфраструктуры. Такие отключения могут продолжаться часами напролет.

Стабилизационные используют, когда нужно срочно сбалансировать нюансы работы энергосетей. Такие команды могут давать только сотрудники НЭК "Укрэнерго". Они отслеживают, когда объем генерации электроэнергии становится меньше объема потребления.

При этом резидент Украины Владимир Зеленский призвал к справедливым отключениям. Он обратился к энергокомпаниям и призвал их проводить стабилизационные отключения электроэнергии предсказуемо и справедливо. По его словам, это неправильно, если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу всё подключено вместе с уличным освещением.

Другие новости: