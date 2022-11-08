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Отключений электричества станет меньше: в Укрэнерго назвали сроки

8 ноября 2022, 07:16

Самая сложная ситуация с энергообеспечением сложилась на северо-востоке Украины, подчеркнул Владимир Кудрицкий.

Электроэнергия
Украинцам назвали условие уменьшения количества отключений электроэнергии / УНИАН

Отключений электроэнергии в Украине может стать меньше, если не будет новых обстрелов со стороны оккупантов РФ, заявил председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

После пяти массированных ракетных ударов и "множества более мелких" самая сложная ситуация с энергообеспечением сложилась на северо-востоке Украины, подчеркнул он в эфире телемарафона.

"Здесь есть графики плановых почасовых отключений, и, к сожалению, поверх этих графиков приходится применять дополнительные аварийные отключения, чтобы сбалансировать энергосистему", – сказал Кудрицкий.

По данным председателя правления НЭК Укрэнерго, дефицит в этих регионах превышает 1000 МВт, сказал он.

Кудрицкий прогнозирует, что значительные отключения в центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и северном (Харьковская, Сумская, Полтавская области) регионах Украины будут продолжаться до конца этой недели.

"Надо потерпеть несколько дней, – при условии, что не будет обстрелов, – чтобы были ощутимые облегчения для потребителей, и графики отключений стали более комфортными", – добавил он.

Отключения абонентов в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко подразделяются на два типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные применяются, если из-за обстрелов российскими оккупантами оказались повреждены или уничтожены объекты энергетической инфраструктуры. Такие отключения могут продолжаться часами напролет.

Стабилизационные используют, когда нужно срочно сбалансировать нюансы работы энергосетей. Такие команды могут давать только сотрудники НЭК "Укрэнерго". Они отслеживают, когда объем генерации электроэнергии становится меньше объема потребления.

При этом резидент Украины Владимир Зеленский призвал к справедливым отключениям. Он обратился к энергокомпаниям и призвал их проводить стабилизационные отключения электроэнергии предсказуемо и справедливо. По его словам, это неправильно, если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу всё подключено вместе с уличным освещением.

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обстрелы Укрэнерго веерные отключения война России и Украины электроэнергия
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