Коренной перелом в войне РФ против Украины: Арестович спрогнозировал сроки

Алексей Арестович спрогнозировал перелом в войне / Коллаж фото УНИАН

У оккупантов РФ уже начались проблемы, которые будут только усугубляться, при этом россияне существенно уступают в гонке потенциалов, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Он прогнозирует, что коренной перелом в войне может произойти в феврале-марте 2023 года. Такой прогноз он дал в эфире Фейгин Live.

"Они сняли все свои войска, все свои ЧВК, которых около 40 тысяч человек воюют в Украине. Сняли даже с Мали последних, которые там охраняли урановые рудники", — отметил собеседник.

РФ достает последние ресурсы и просит оружие даже у Северной Кореи, а также испытывает серьезные проблемы с ракетами, которые пытается купить у Ирана и доставить через Каспийское море, подчеркнул он.

"Мобилизацию не удается закончить, поэтому вся эта история - билет в один конец. Февраль-март, я думаю, наступит коренной перелом. И поэтому они принимают все меры, чтобы конфликт заморозить, затянуть или договориться о прекращении огня", — добавил Арестович.

Напомним, российский оппозиционер Гозман говорил, что план Путина по войне против Украины провалился. По мнению политика, войска РФ могут окончательно посыпаться, когда почувствуют бессилие и неспособность удержать фронт. Не обязательно это будет связано с победой ВСУ на каком-то конкретном участке боевых действий.

Также Гозман считает, что армия Украины уже ведет боевые действия на территории России – в приграничных Курске и Белгороде.

Как полагает оппозиционер, такие действия укладываются в логику войны. В российских городах находятся военные базы, которые периодически уничтожаются.

Читайте еще: