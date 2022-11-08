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Оккупанты находятся в ужасном положении на угледарском направлении - ISW

8 ноября 2022, 10:41

Похожая ситуация с потерями в армии РФ была при попытках форсировать реку Северский Донец.

Мобилизация в РФ, российские военные
Армия РФ столкнулась с серьезными проблемами / коллаж фото Telegram, Радио Свобода

Российские оккупанты находятся в ужасном положении в Павловке на угледарском направлении. Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

На это указывает то, что российские военкоры продолжают критиковать Министерство обороны России. Само же ведомство сухо прокомментировало ситуацию на угледарском направлении. Российских блогеров такой ответ возмутил. Пропагандисты требуют ответов.

Аналитики вспоминают, что похожая ситуация была с большими потерями оккупантов во время попыток форсировать реку Северский Донец.

В ISW акцентировали внимание на том, что некоторые пропагандисты имеют значительный плыл на российское Минобороны в информационном пространстве.

Бунт морпехов РФ под Угледаром

Напомним, морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

В своем обращении морпехи также просили провести проверку ситуации и прислать в Украину независимую комиссию "не из министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов". На это Кожемяко не ответил, — говорится в сообщении.

Позже стало известно о том, что именно Министерство обороны РФ допустило большие потери среди морпехов 155-й бригады Тихоокеанского флота РФ. Однако в ведомстве пытаются убедить, что потери "не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными".

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