Служил в ВДВ 22 года: ВСУ ликвидировали известного в России оккупанта

Оккупант Хомяков стал "грузом 200" в Украине / скриншот

На войне в Украине ликвидирован сержант воздушно-десантных войск РФ Алексей Хомяков. В РФ он известен тем, что несколько лет назад засветился в пропагандистском видеоролике к 90-летию ВДВ.

"Родину люблю, стреляю хорошо, кормят хорошо, в отпуск не хочу". Все хоть раз, но видели это видео с военнослужащим ВДВ", – пишут российские пропагандисты.

Хомяков был сержантом 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. В ВДВ он служил 22 года.

Хомяков был ликвидирован в ночь с 25 на 26 августа где-то "на южном направлении".

Похоронили оккупанта в селе Гришино Владимирской области РФ только 7 ноября.

Как сообщал Главред, ВСУ ликвидировали оккупанта Данила Медведева, которого мобилизовали в Челябинской области. В некрологе написали, что захватчик пошел убивать "ни разу не раздумывая, приняв это как свой долг".

Недавно Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200 " стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

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