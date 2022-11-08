Бунт морпехов РФ под Угледаром: в ВСУ раскрыли подробности огромных потерь оккупантов

Морпехи РФ несут потери в Украине / УНИАН

Российские оккупанты понесли большие потери в боях у населенного пункта Павловка в Донецкой области, рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

В расположение потрепанных частей РФ направили офицеров, чтобы подавить бунт недовольных, сообщил он в эфире национального марафона.

По данным спикера Восточной группировки войск ВСУ, потери понесли подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

"Это правда, там большие потери (среди оккупантов под Павловкой, - ред.), они обратились к губернатору. Более того, мы сегодня имеем перехват, что из Тихоокеанского флота к ним едут офицеры-воспитатели, бывшие политруки с целью погасить этот бунт и поднимать их морально-психологическое состояние", — добавил Череватый.

Бунт морпехов РФ под Угледаром

Напомним, морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

В своем обращении морпехи также просили провести проверку ситуации и прислать в Украину независимую комиссию "не из министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов". На это Кожемяко не ответил, — говорится в сообщении.

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