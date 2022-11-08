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В Офисе президента рассматривают все сценарии вплоть до блекаута - Подоляк

8 ноября 2022, 15:20

В ОП рассматривают все возможные сценарии развития событий на фоне обстрелов РФ критической инфраструктуры в Украине и возможного блэкаута.

Подоляк, отключение света
У Зеленского рассматривают все сценарии вплоть до блэкаута - Подоляк / коллаж фото УНИАН

Власти Украины (и в первую очередь ‒ Офис президента) сейчас тщательно перебирают весь набор вероятных планов и сценариев, на случай продолжения обстрелами русскими оккупантами украинской энергосети и, как следствие, вероятного блэкаута. Об этом заявил советник руководителя ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк в интервью Радио Свобода.

В первую очередь он прокомментировал недавнее резонансное заявление мэра Киева Виталия Кличко ‒ о том, что власти столицы рассматривают планы с эвакуацией 3 млн жителей города.

"Да, безусловно, стоит [готовиться к худшему ‒ Главред]. Но если ты говоришь, что ты 3 миллиона будешь забирать из большого города, то тогда, вероятно, нужно говорить о логистических задачах дальше. Куда 3 миллиона человек будут отправляться, каким образом будут отправляться, есть ли уже договоренности, например, с железной дорогой, есть ли города, куда мы будем отправлять и так далее […] А это выглядит скорее именно как просто заявление для того, чтобы немножко, знаете, испугать людей?", ‒ говорит Подоляк.

По его словам, прямо сейчас власти страны делают все, чтобы избежать блэкаута и всех его неприятных последствий.

"Безусловно, мы рассматриваем любые сценарии. Государство для этого и существует, чтобы в том числе максимально пессимистические сценарии рассматривать. Да? В том числе, если будет полный блекаут по всей стране. Безусловно, рассматриваем. Но, прежде всего, государство работает над тем, чтобы не было, чтобы были компенсаторные механизмы, чтобы проводить ремонты, чтобы можно было обеспечить отопление или водоснабжение в любом случае, чтобы были альтернативы", ‒ подытожил Подоляк.

Отключения абонентов в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко подразделяются на два типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные применяются, если из-за обстрелов российскими оккупантами оказались повреждены или уничтожены объекты энергетической инфраструктуры. Такие отключения могут продолжаться часами напролет.

Стабилизационные используют, когда нужно срочно сбалансировать нюансы работы энергосетей. Такие команды могут давать только сотрудники НЭК "Укрэнерго". Они отслеживают, когда объем генерации электроэнергии становится меньше объема потребления.

При этом резидент Украины Владимир Зеленский призвал к справедливым отключениям. Он обратился к энергокомпаниям и призвал их проводить стабилизационные отключения электроэнергии предсказуемо и справедливо. По его словам, это неправильно, если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу всё подключено вместе с уличным освещением.

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Михаил Подоляк новости Украины война России и Украины блэкаут
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