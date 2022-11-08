Отключения света и ремонты в Украине будут длиться всю зиму - эксперт

Отключения света могут длиться всю зиму - Владимир Омельченко / Коллаж УНИАН, facebook.com

Украинская энергосистема в ближайшие месяцы в случае обстрелов со стороны РФ будет вынуждена работать в постоянном режиме чередования аварийных отключений и ремонтов. Об этом в интервью Главреду рассказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Такая ситуация у нас будет продолжаться в течение осенне-зимнего периода. В определенных регионах будет больше аварийных и плановых отключений, в других - меньше", - заявил эксперт.

По словам Омельченко, Киевский регион в принципе энергодефицитный, потому что в Киеве и области, да и в целом в северном регионе - Черниговской, Житомирской областях - вырабатывают мало электрической энергии.

"То есть у нас здесь мало соответствующих электростанций, тепловых станций. Поэтому регион зависит от других регионов - он связан с высоковольтными линиями электропередач. И если эти линии повреждены, поэтому и возникают соответствующие проблемы", - отметил Омельченко.

Как сообщал Главред, председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил о том, что отключений электроэнергии в Украине может стать меньше, если не будет новых обстрелов со стороны оккупантов РФ.

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