Отключения света и ремонты в Украине будут длиться всю зиму - эксперт

Ситуация с отключениями в Украине будет сложной в течение осенне-зимнего периода. Но в некоторых регионах аварийных и плановых отключений может быть больше.
Украинская энергосистема в ближайшие месяцы в случае обстрелов со стороны РФ будет вынуждена работать в постоянном режиме чередования аварийных отключений и ремонтов. Об этом в интервью Главреду рассказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
"Такая ситуация у нас будет продолжаться в течение осенне-зимнего периода. В определенных регионах будет больше аварийных и плановых отключений, в других - меньше", - заявил эксперт.
По словам Омельченко, Киевский регион в принципе энергодефицитный, потому что в Киеве и области, да и в целом в северном регионе - Черниговской, Житомирской областях - вырабатывают мало электрической энергии.
"То есть у нас здесь мало соответствующих электростанций, тепловых станций. Поэтому регион зависит от других регионов - он связан с высоковольтными линиями электропередач. И если эти линии повреждены, поэтому и возникают соответствующие проблемы", - отметил Омельченко.
Как сообщал Главред, председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил о том, что отключений электроэнергии в Украине может стать меньше, если не будет новых обстрелов со стороны оккупантов РФ.
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