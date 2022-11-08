Владимир Омельченко: Отключения света продлятся всю зиму, эвакуация Киева – это крайний случай

Отключения света продлятся всю зиму – Владимир Омельченко / Коллаж УНИАН

Уже почти месяц, как Украине приходится испытывать на себе последствия массированных ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре и приспосабливаться к жизни с почасовыми и аварийными отключениями света в домах.

В интервью Главреду директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, насколько вероятен блэкаут столицы, много ли шансов у инфраструктуры страны уцелеть от ударов иранских ракет, почему Россия не решится на обстрелы объектов атомной энергетики и какая польза от поставок электроэнергии из Евросоюза.

Неоднократно после обстрела инфраструктуры звучала цифра о 40% повреждений, в результате чего и начались отключения электроэнергии. Какой процент повреждений может стать критическим для украинской энергосистемы и какие последствия это повлечет?

40 процентов – это условная цифра. Тем более, какой именно инфраструктуры она касается – генерации, линий электропередач или всего вместе – не уточняется. Если брать ядерную энергетику, то мы на 40% ее лишены, поскольку Запорожская АЭС находится в оккупации и не подает электрическую энергию к энергосистеме. Что касается тепловой генерации, то там тоже есть серьезные проблемы. Одна ее часть находится в зоне оккупации, другая часть - в зоне боевых действий. То есть примерно 11 гигаватт (это более 30% тепловой генерации) мы лишены возможности использовать. С гидроэлектростанциями ситуация несколько лучше - Каховская ГЭС находится в зоне оккупации. С энергетической точки зрения, 335 мегаватт - это не так много, но эта ГЭС играет важную роль для балансировки энергосистемы в целом. Также 90% возобновляемой ветряной энергии выведено из строя, около 40% солнечной энергии, биоэнергетики. Несмотря на это, есть профицит мощности, но для того, чтобы доставить электрическую энергию с электростанции до потребителя, нужны линии высоковольтных электропередач, линии среднего и низкого напряжения. И хотя мощностей может быть достаточно для обеспечения людей необходимой электроэнергией, но перерезаны линии электропередач (повреждены подстанции, системы распределения, системы выдачи мощности с тепловых электростанций), то это влечет больше проблем.

Каким может быть критический уровень? Уже сейчас почти на этом уровне находятся Киевщина, Черниговщина, Харьковщина - мы видим, какие там происходят отключения. Чтобы совсем пропал свет на несколько недель, то до этого еще не дошло, но риски этого существуют в связи с ситуацией, что я вам описал. В условиях войны я не могу сказать, сколько именно еще надо повредить врагу для того, чтобы, например, разрушить энергосистему Киева - эту информацию не следует разглашать.

Власти Киева не исключают полного блэкаута столицы. При каких условиях это возможно?

Опять-таки, я не хотел бы концентрироваться на этой ситуации, подсчитывать риски, поскольку это тоже играет на руку нашим врагам. Единственное, что могу сказать - существуют разные сценарии: базовый, пессимистичный, оптимистичный. Кличко и его подчиненные рассказали именно о критическом сценарии, но насколько он вероятен, мы сейчас не можем раскрывать - пусть враг будет в ситуации неопределенности. Ситуация сложная, но контролируемая - аварийные бригады работают, пытаемся закупить оборудование, но панику нужно отставить.

Не нужно всем срываться с места и выезжать из Киева. Это делать еще рано.

Действительно тем, у кого есть дачные дома (а таких около 50% киевлян), которые зимой могут отапливаться дровами или твердым топливом, нужно запастись топливом, проверить оборудование теплообеспечения и тому подобное. То есть чтобы любая семья была готова в крайнем случае сесть в машину и побыть в том доме, сколько понадобится - неделю-две-три. У тех, кто не имеет такой возможности, ситуация несколько хуже, и им нужно готовить какие-то резервы - договариваться с родственниками в других городах, формировать определенный бюджет для того, чтобы выехать и арендовать жилье где-то в более безопасных регионах - Закарпатье, Черновицкой области. То есть такие опции должны быть, особенно у людей, имеющих детей и родственников пожилого возраста. Но это не значит, что этот вариант обязательно произойдет.

Владимир, вы упомянули об эвакуации, и я хотела бы уточнить. Как может выглядеть процесс эвакуации? Ведь взять 3 миллиона человек и переселить их в другие регионы - это довольно проблематично.

Это вопрос не ко мне, а больше к людям, которые занимаются именно вопросами безопасности и социальными проблемами.

Но если гипотетически допустить такой сценарий эвакуации, поскольку пессимистический вариант тоже надо просчитывать, то выдержит ли система там, куда такое количество людей переедет?

Надо маневрировать. Ситуация у нас нестандартная, поэтому и решения придется принимать нестандартные - тут уже не до особого выбора. Потому что когда у людей нет выбора, они вынуждены использовать те опции, которые являются доступными. Сегодня, например, ситуация с энергосистемой в Закарпатье, Черновицкой области и даже в Львовской и Ивано-Франковской более-менее нормальная, и больших проблем там не предполагается. Но подчеркиваю - по состоянию на сегодня. Кроме того, те, у кого есть возможности поехать за границу, тоже не должны отвергать такого варианта. То есть люди должны прежде всего заботиться о себе и своих семьях сами, а не надеяться на городскую администрацию Киева или любого другого города. Конечно, теми, кто не могут заботиться о себе (например, люди преклонного возраста) должна заниматься КГГА, которая со своей стороны должна быть готова к чрезвычайным ситуациям и обеспечить при необходимости эвакуационные поезда, создать автобусный парк и тому подобное. Но это - дело ГСЧС и департаментов, которые занимаются социальными вопросами. Повторюсь, что ситуация сложная, но не катастрофическая. Я ориентируюсь именно на базовый сценарий, согласно которому будут продолжаться плановые и аварийные отключения, перебои в течение всей зимы. Но полного блекаута в течение многих недель в Киеве, Днепре или Кропивницкий по этому сценарию не предвидится. То есть отключения больше вероятны за вариант, когда все вырубится, а вся Украина останется без света и тепла. Но все возможно, потому что мы не знаем, какими в дальнейшем будут возможности врага. Возможно, РФ получит иранские баллистические ракеты, с которыми очень трудно бороться. И если россияне их получат, то тогда, по сути, спасти инфраструктуру будет почти невозможно - это понятно всем.

Поскольку вы сказали, что отключения будут продолжаться и могут растянуться на всю зиму, сколько времени в целом может потребоваться на восстановление системы - в условиях войны это возможно?

Система будет работать в режиме обстрелов, аварийных отключений, ремонтов, снова обстрелов, и так по кругу. Такая ситуация у нас будет продолжаться в течение осенне-зимнего периода. В определенных регионах будет больше аварийных и плановых отключений, в других - меньше. Киевский регион в принципе энергодефицитный, потому что в Киеве и области, да и в целом в северном регионе - Черниговской, Житомирской областях - мало вырабатывают электрической энергии. То есть у нас здесь мало соответствующих электростанций, тепловых станций. Поэтому регион зависит от других регионов - он связан с высоковольтными линиями электропередач. И если эти линии повреждены, поэтому и возникают соответствующие проблемы.

Появилась информация о еще одном ракетном обстреле, который может быть направлен на атомную генерацию. Хотела бы у вас уточнить, насколько для нас будет критично, если ее тоже обстреляют? Насколько это ухудшит нынешнюю ситуацию?

Такой вариант сегодня я лично не рассматриваю, потому что, во-первых, ракетой не так легко повредить атомную станцию, а во-вторых, люди уже должны быть полностью сумасшедшим, чтобы это делать. Ведь тогда весь мир увидит, кто и как это делает, а это будет означать новые санкции и проблемы, да и результата от этого не будет. Поэтому, скорее, будет продолжаться шантаж аварией на Запорожской АЭС, шантаж с подрывом дамбы на Днепре или Днестре. Но мы уже к этому привыкли. Опять-таки, сейчас никто ничего не может предугадать. Людям не дано заглянуть в будущее - мы можем только рассматривать разные сценарии. Я ориентируюсь на базовый, который уже вам озвучил.

Поскольку Украина является частью энергосистемы Евросоюза, можем ли мы рассчитывать на импорт электроэнергии из ЕС в случае ее нехватки, и насколько это нам поможет?

Мы можем на это рассчитывать. Хотя Министерство энергетики говорило о том, что у нас будет очень много экспорта зимой и осенью, что мы всю Европу завалим нашей электроэнергией и поможем заместить российский газ, в итоге все оказалось наоборот. И нам понадобился не экспорт электроэнергии, а импорт. По состоянию на сегодня, существует возможность брать с ЕС до 500 мегаватт электроэнергии - это не так и много для того, чтобы кардинально решить вопрос дефицита. Но проблема не в том, что у нас не хватает мощностей для экспорта. Потому что если, например, повреждены линии электропередач вокруг Киевского региона, то каким образом доставить этот импорт? Никак.

Частично поставки из ЕС помогут, но надо понимать, что это - дорога электроэнергия, ведь в Евросоюзе она значительно дороже, чем в Украине. Поэтому сказать, что импорт электроэнергии из ЕС решит все проблемы, и после этого прекратятся все аварийные отключения, неправильно - это иллюзия.

Правильно ли я понимаю, что если мы и можем взять электроэнергию из ЕС, то речь идет, в первую очередь, о перетоки?

Технические перетоки происходят постоянно в небольших объемах-то они нам дают электроэнергию, то мы им, а потом это балансируется. Но проблема более глобальная, потому что в Украине огромный дефицит возможностей для энергообеспечения. И этот дефицит невозможно покрыть только за счет импорта - перетоки ничего не решат. Частично импорт может залатать дыры в отдельных городах, однако если не решить проблему с закупкой аварийного оборудования (в первую очередь - трансформаторов, выключателей и т. п.), то импорт мало что изменит.

А есть ли у нас для этого возможности - можем ли мы где-то закупить такое оборудование?

Это трудно, потому что у нас есть линии электропередач с напряжением 750 киловольт, а в Европе таких линий (а следовательно - трансформаторов) нет. Поэтому их надо где-то заказывать или производить. Этим вопросом занимаются, но проблема очень серьезная, и волшебной палочки, с помощью которой все бы решилось, не существует. Поэтому всем гражданам нужно экономить электроэнергию, правительству предусматривать финансы энергетикам и аварийным бригадам, и, соответственно, формировать финансовую модель. Ведь у нас вся энергетика сегодня убыточна из - за уродливой модели рынка электрической энергии - компании просто не имеют финансовой возможности закупить это оборудование, даже если бы они захотели это сделать. То есть вся государственная машина должна поработать в этом направлении, и тогда, возможно, мы сможем минимизировать последствия. Потому что если вся энергетика будет в убытках, то шансов выжить у нее нет.