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Не в чем воевать: КНДР начала шить зимнюю форму армии РФ

8 ноября 2022, 17:56

Северной Корее запрещается любой экспорт изделий текстильной промышленности, но они с Россией хотят обойти этот запрет.

Российские военные, Северная Корея, Ким Чен Ын
КНДР начала шить зимнюю форму армии РФ/ ua.depositphotos.com, Reuters

В Северной Корее начали шить зимнюю форму для российских военных. Этим занимается ряд фабрик. Материалы для них поставляет Россия.

Об этом сообщает Radio Free Asia со ссылкой на информацию от своих источников в КНДР. Отмечается, что форму шьют не менее чем три фабрики в Пхеньяне, а также неизвестное число в других местах.

Речь идет о непосредственно форме, белье и обуви. Готовые одежду и обувь собираются отправлять по железной дороге в Россию через узкий перешеек между двумя странами, который ранее был закрыт из-за коронавируса и который открыли только в начале ноября.

Также в издании напомнили, что несколько недель назад в российском посольстве в КНДР заявляли, что страна-агрессор РФ заинтересована в закупке одежды и обуви из Северной Кореи.

Согласно Резолюции Организации Объединенных Наций 2375 от сентября 2017 года Северной Корее запрещается любой экспорт изделий текстильной промышленности.

Напомним, на временно оккупированной части Донецкой области командиры оккупантов упекли в подвал мобилизованных россиян, которые отказались идти на штурм позиций ВСУ. Их содержат на территории поселка заветное желание. Их не кормят, не дают помыться, угрожают, что расстреляют и запишут пропавшими без вести.

Российские захватчики на протяжении текущих суток 12 раз применяли авиацию на Донецком направлении. Однако однажды они обстреляли ракетами с самолета Су-25 свои же позиции. Об этом рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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