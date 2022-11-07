"Бросили в подвал и хотят расстрелять": оккупанты угрожают мобилизованным, отказавшимся от штурма

Оккупанты угрожают мобилизованным, отказавшимся от штурма/ Telegram, Радио Свобода

На временно оккупированной части Донецкой области командиры оккупантов упекли в подвал мобилизованных россиян, которые отказались идти на штурм позиций ВСУ.

Их удерживают на территории поселка Завитне Бажання. Об этой ситуации сообщает The Insider.

Жены и матери оккупантов рассказали, что по прибытии на фронт более 20 из мобилизованных написали рапорты о том, что отказываются идти на штурм. После этого их бросили в подвал, где удерживают насильно. Их не кормят, не дают помыться и ничего не объясняют.

Еще часть отказников оставили готовить еду другим оккупантам на полевой кухне.

Мобилизованным, которые не хотят воевать, угрожают расстрелом. При этом командиры "обещают" после расстрела записать их как без вести пропавших.

Родственники удерживаемых захватчиков рассказывают, что минимум восемь из мобилизованных ранее работали в АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" в городе Дальнегорск в Приморском крае. Их забрали воевать несмотря на бронь, которая у них была.

Мобилизованных сначала отправили на учебный полигон, а затем без спецподготовки бросили на передовую в Украине.

Жена одного из мобилизованных Елена Кашина рассказала о телефонном разговоре с мужем, в котором он сказал, что закроет глаза и пусть его расстреливают, но людей убивать не будет.

"Перед написанием рапорта замполит 5-й роты сказал, что если они что-то пишут, то их расстреляют, бросят в общую яму, а родственникам напишут, что они пропали без вести. Мой муж звонил и сказал: "Ален, меня сегодня наши могут расстрелять", – сказала Кашина.

При этом она добавляет, что рапортам мобилизованных не дали хода.

Ранее сообщалось, что в российском городе Омск мобилизованные захватчики устроили массовое побоище на рынке, участие в котором принимали несколько десятков человек. На рынок они пришли из соседних поселков, где их расселили. Но оккупанты что-то не поделили, и словесный спор перерос в крупную драку.

Напомним, российские оккупанты из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ жалуются, что понесли огромные потери во время боя под селом Павловка на Донетчине. Они написали губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами на свое командование, которое обвиняют в том, что потеряли несколько сотен человек всего за четыре дня.

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