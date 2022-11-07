Раскол в верхушке армии: в РФ нарастает конфликт между Шойгу, Пригожиным и Кадыровым

В РФ нарастает конфликт между Шойгу, Пригожиным и Кадыровым/ Reuters, соцсети, скрин

В стране-агрессоре России нарастает конфликт между регулярной армией, частной военной компанией "Вагнера" и кадыровцами. Двое последних наращивают свое влияние в РФ по мере того, как российская регулярная армия теряет свой личный состав в войне против Украины.

"Повар Путина" Евгений Пригожин увеличивает количество наемников в своей ЧВК "Вагнера", комплектуя ее в том числе и осужденными из тюрем. Об этом рассказали в Центре национального сопротивления, который работает при Силах специальных Операций ВСУ.

Отмечается, что в среде высшего военного руководства России нарастают противоречия. В адрес главы Минобороны РФ всё чаще звучат обвинения в провале войны против Украины. В этом обвиняют также начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

В то же время Шойгу и Герасимов считают виновным в провалах лично диктатора РФ Владимира Путина.

"По нашей информации, состоялась неофициальная встреча Пригожина и главы администрации президента РФ Антона Вайно, на которой обсуждались неудачи россиян в Украине. Пригожин и дальше настаивает на том, что Шойгу должен понести ответственность. И во время разговора участники также озвучивали мнения о негативном влиянии Путина на ход войны, ведь президент РФ в личном порядке может изменить планы военных и вмешиваться и тактический уровень планирования", – говорится в сообщении.

Растет влияние вагнеровцев. Несколько лет назад ЧВК была просто частной компанией, которая предоставляла услуги. Сейчас же ситуация меняется – Пригожин создает полноценную армию, которой сам и руководит.

"Деградация политических элит РФ приводит к возвращению феодальных традиций в государственном управлении. В РФ приходит момент, когда отдельные политические игроки усиливают свои собственные позиции. Это становится возможным тогда, когда государство теряет монополию на применение силы. Активное развитие ЧВК к этому и ведет", – отмечают в Центре национального сопротивления.

Ранее сообщалось, что Кадыров наехал на генерала РФ и расхвалил Пригожина. Во время критики генерала Лапина Кадыров расхвалил руководителя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина". Глава Чечни назвал Пригожина "прирожденным воином", а вагнеровцев – "настоящими профессионалами и патриотами России".

Напомним, президент РФ Владимир Путин решил устранять российских генералов руками своих "цепных псов" – Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина, рассказал экс-депутат Госдумы, бывший полковник ФСБ Геннадий Гудков.

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